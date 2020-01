Bono para jubilados: «El Gobierno no supo comunicar bien», dijo Blanco

La Caja de Previsión Social hasta el momento no ha hecho efectivo del pago de una suma fija, no remunerativa y no bonificable en carácter de Asignación Extraordinaria, como anunció el Gobernador Gustavo Melella en el marco del Plan Anual de Recuperación del Salario.

En Radio Provincia, la directora por el sector pasivo en la Caja de Previsión Social, Patricia Blanco apuntó que «cuando el Gobernador hizo el anuncio, la gente se quedo con que el bono era para todos, expresamente para los jubilados que están esperando. Pero las quejas de ayer y hoy son muchas, tenemos jubilados y gente de los entes descentralizados y jubilados que no lo van a percibir».

La funcionaria dijo que esta en tratativas con el Municipio de Ushuaia para que «colabore» con el bono para el sector pasivo municipal. «Tuve conversaciones con Omar Becerra para ver que posibilidades había de que la Muncipalidad colaboré, por supuesto que los montos no serán los mismos, fue algo que hablamos muy para arriba y no hay respuesta sobre ese tema. No lo puedo afirmar, se está preguntando».

Para Blanco se trata de un «error de comunicación» ya que «el Gobierno no supo comunicar bien», no obstante «el malestar está. El decreto salió como salió, se lo he mostrado a la gente. La Caja tiene sus fondos previsionales, no dispone para bonos, eso debe venir del sector que corresponde».

«A veces cuando las cosas no se comunican bien crean estos malestares y mas en los jubilados que vienen golpeados desde hace año, es entendible el enojo. Políticamente hay que ver como se comunican las cosas», aseveró.

