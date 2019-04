Caballero: “Mientras yo trabajo todo el día Martínez se dedica a hacer declaraciones”

El ministro de Industria, Ramiro Caballero se refirió a las declaraciones del secretario General de la UOM Seccional Río Grande, Oscar Martínez, sobre la situación general del país, la del sector metalúrgico en particular y las perspectivas industriales.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario trató de cruzarse políticamente con el referente gremial, no obstante sentenció que “mientras yo trabajó todo el día, Oscar (Martínez) se dedica a hacer declaraciones, lo lamento muchísimo” y aclaró que “la gobernadora ha gestionado permanentemente mejoras en lo industrial. Yo quisiera que me expliquen de que manera, en un país retrasado económicamente, Tierra del Fuego recuperó marcas como Nokia, esto no fue casualidad”.

“No voy a entrar en discusiones, yo trabajo todo el día”, aseveró y remarcó que “las gestiones a nivel nacional fueron dificultosas, expresiones de deseos lo pueden decir todo, pero hay que generar políticas de estado como las de FAMAR para salir adelante”, remarcó.

En este sentido celebró el anuncio de FAMAR ya que “viene ayudar a una compañía que lo necesitaba”, sobre la aprobación de parte de Nación para inaugurar una nueva línea de producción correspondiente a modems/routers aptos para fibra óptica, destinados a clientes de telefonía con el objetivo es realizar 40 mil módems anuales.

“Durante el año pasado logramos trabajar en la sustitución de este producto bajo el decreto 479 que nos permitía tener esta opción. Lo discutimos mucho y lo elevamos a Nación, si bien no había voluntad al principio, logramos vencer esa barrera”, celebró el funcionario.

Caballero destacó que “esto significa más trabajo para la gente y la gobernadora insiste en que la única forma de generar capacidad en el empleo aquí en el país es a través de la industria. El que no entiende eso está entendiendo una cosa totalmente diferente y en este momento difícil sabemos que al trabajador hay que darle garantías, por lo que a través del gobierno de la provincia hicimos este esfuerzo para tener la aprobación y por supuesto, con la iniciativa de la empresa y los trabajadores que son parte fundamental de este gran proyecto”.

