Camino del Atlántico: “Pretendíamos tener acceso al proyecto pero no lo logramos”, dijo Lovece

El titular de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, reclamó hoy por Radio Provincia una convocatoria del gobierno a especialistas, para opinar sobre la obra del camino del Atlántico.

Recordó que esta ruta “comenzó en la década del ’90 con el primer tramo que se construyó hasta Punta Escarpados. En ese momento yo estaba como titular de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y me había opuesto a la construcción de esa ruta, justamente porque temía que pasara lo que pasó, porque en su primer tramo la ruta no fue bien construida desde lo estético. Se usó abundante dinamita, se rompió mucha piedra y todos esos escombros se tiraron cuesta abajo, destruyendo todo el paisaje y la vegetación”.

Con el paso de los años, desde la Fundación hay un cambio de postura: “Con el parque automotor que tenemos y por cómo ha crecido el turismo, desde la Fundación Ushuaia XXI tenemos una mirada diferente y no nos oponemos a la construcción de la ruta, porque creemos que es necesaria, pero nuestro anhelo es que se piense en una ruta turística. El paisaje amerita que sea así y, si se hace bien, podría ser una de las rutas turísticas más bonitas del país”, indicó.

“No somos fundamentalistas al punto que no queremos que se toque nada, pero en este caso deberíamos como primera medida sumar opiniones y ahí es donde está errándole el gobierno”, dijo.

Dio cuenta del pedido “formal” al gobierno para acceder al proyecto, que todavía no ha podido conocer. “El año pasado tuvimos una serie de reuniones con el Ministro de Obras Públicas, con el Secretario de Planeamiento, con el INFUETUR, con gente de Cultura. Fueron reuniones muy agradables y con mucho diálogo, y pretendíamos tener acceso al proyecto pero no lo logramos. Nos acercaron cuatro o cinco páginas sobre la parte turística, pero nos interesa poder acceder a la traza y las características de la ruta. Nos han asegurado que es una ruta turística, que va a tener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y sería una ruta parecida al Parque Nacional. Ojalá así sea, pero me parece que se está errando en el hermetismo, en no permitir el acceso al proyecto”, cuestionó.

“Nuestra idea es que pueda crearse un grupo interdisciplinario de biólogos, arqueólogos, paisajistas, gente de turismo, y podamos opinar sobre algunos detalles de la obra, para asegurar que realmente beneficie a todas las actividades”, planteó.

Si bien la ley obliga a una audiencia pública y a un estudio de impacto ambiental, consideró que “hoy en día son trámites y no garantizan absolutamente nada. El estudio de impacto ambiental lo va a terminar haciendo la misma empresa que va a construir la obra y difícilmente opinen en contra de lo que ellos mismos van a hacer. La audiencia pública es una instancia donde uno va a hacer catarsis y no se considera absolutamente nada sobre lo que uno pueda opinar”.

No menoscabó el trabajo de los técnicos del gobierno, pero insistió en que “esta actitud de soberbia, de creer que nada pueden aprender de lo que venga de afuera, no ayuda. Yo creo que estoy en condiciones de dar opinión sobre cómo enriquecer el proyecto desde lo turístico, y no soy el único. Hay gente del CADIC, de la universidad, que está en condiciones de opinar sobre cuestiones muy técnicas de la ruta”, aseguró.

“Ayudaría mucho que se tome una actitud más democrática y más abierta, porque es un proyecto muy emblemático, significa un gran endeudamiento para la provincia que lo van a terminar pagando un par de generaciones. La costa del Canal Beagle es un lugar único en el país, es el único lugar que une la montaña con el mar, es un paisaje único con un ecosistema muy frágil, y todo ese atractivo se puede potenciar con un proyecto mucho más rico”, argumentó.

Se preguntó “por qué esconder un proyecto, cuando debería ser información pública” y expresó sus dudas porque “terminó siendo una sola empresa la oferente, y son detalles que a uno lo hacen preocuparse”.

“Se dijo que es una ruta turística, se ha pensado en una granja multitrófica en proximidades de Almanza y ahora se habla de un proyecto acuícola, por otro lado se habla de minería y no se sabe qué tipo de minerales. Además la ruta va a pasar muy cerca de yacimientos arqueológicos que están protegidos por ley, y espero que consulten a los arqueólogos locales que han estudiado esto por décadas y ya deberían haber sido convocados para opinar sobre la traza”, manifestó.

“Toda esa zona merece un especial cuidado y no que estén escondiendo el proyecto o hagan el estudio de impacto ambiental como si fuera un trámite”, concluyó Lovece.

Fuente: Sur 54