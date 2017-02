Carmassi aseguró que Colman “derrapó”

Ante las recientes declaraciones del ministro de Salud provincial Marcos Colman, quién aseguró que sancionará administrativamente al dirigente de SIPROSA por presuntas faltas injustificadas y haber manifestado que se han ido 60 profesionales durante esta gestión, el Dr. Jorge Carmassi, ratificó no solo que esa cifra de profesionales ya dejó la provincia, sino que además destacó, “Marcos derrapó en una actitud que no la puede acompañar con la verdad”.

Sobre la sanción administrativa, Carmassi respondió que no le genera “ninguna preocupación esto. En el mes de diciembre avisé que no podía volver en tiempo y forma. Decidí no presentar,ni un certificado trucho y tampoco una licencia que no corresponda y asumía que me iban a descontar”, explicó.

“Cómicamente viene la ejecución y después la investigación sumaria porque el descuento de haberes ya me lo hicieron. No pude venir porque se me rompió el auto en Buenos Aires y no hay reposo por auto roto, así que considerando que esto pasó en diciembre, con mi licencia anual reglamentaria de 2016 completa, con un solo día de menos, pensé, que lo tomen como compensación o con descuento y me hicieron el descuento , a lo hecho, pecho. Si quiere sumariarme por eso el Ministro, que lo haga”, expuso por Radio Provincia.

“Me preocupa que el Ministro se sienta muy molesto por mis declaraciones del 2 de enero, donde salieron con toda la batería a responder que no era cierto y ahora arremetieron porque nosotros seguimos reclamando equipamientos , insumos y profesionales. En la gestión Colman, en el Hospital de Ushuaia, de Río Grande y el Centro Asistencial Tolhuin por distintos motivos se fueron 60 profesionales, me puedo equivocar en un más, menos 10% , lo que ubica a SIPROSA en sus dichos a través mío, mucho mas cerca de lo que ha dicho el Ministro que es que se han ido entre 5 a 7 profesionales”, afirmó Carmassi.

“Si él está hablando de la últimas contrataciones es una verdad a medias , que no deja de ser una mentira y no es una información que le pueda dar a la gobernadora y hoy el hospital se encuentra sin un montón de “sin” así que sostenemos el número y lo vamos a presentar”, aseguró.

“Creo que su gestión va a tener que afrontar a la Justicia. Esto no es para calientes y creo que Marcos derrapó, en una actitud que no la puede acompañar con la verdad, yo la puedo sostener”, finalizó.

