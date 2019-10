Carolina Yutrovic asumirá en Diputados

La actual funcionaria del Municipio de Ushuaia, Carolina Yutrovic, será quien ocupe la banca del diputado nacional e intendente electo de Río Grande Marín Pérez, cuando éste renuncie a la misma para asumir en la ciudad del norte de la provincia. Cabe recordar que en el 2015 Pérez y Yutrovich (referente del PSP), se presentaron como candidatos del Frente Ciudadano y Social donde obtuvieron una banca.

La futura diputada habló respecto a las dudas que se presentaban alrededor de la paridad, donde se decía que Pérez debía ser reemplazado por otro hombre, es este caso el primer suplente Federico Greve.

Al respecto aclaró que hay un fallo de la jueza Servini de Cubría que modificó el reemplazo en una caso a principios de este año de una diputada por otra diputada y no por el orden que le seguía. “Allí se habla de que la ley prevé una discriminación positiva por eso hizo el cambio y la jueza dictamino en ese sentido. Pero dado la conformación de una cámara creo que en este caso en particular no habría ninguna objeción para que sea la sucesión natural, que es que el primero es reemplazo por el que le siguen en orden”

A ello Yutrovic dijo también que “he escuchado otras especulaciones sobre la legitimidad respecto a que la representación política, pero por ahora nos estamos preparando y yo debo ser respetuosa de la fecha que se defina de reemplazo”.

Respecto al trabajo futuro y la relación con el futuro presidente, la funcionaria expresó que “rescato las palabras de presidente electo cuando dijo que el principal trabajo de un presidente es darle el trabajo a los argentinos, y que sin eso ninguna persona puede desarrollar en lo personal y en lo colectivo. Creo que esa va a ser la tarea principal que vamos a tener los disputados que queremos un país mejor y dar apoyo a las leyes que mejoren las políticas a los ciudadanos”.

Sobre el resultado de la elección provincial donde el PSP no alcanzó los cinco mil votos, Yutrovic expresó que «el partido es una alternativa para la gente que no elije los partidos mayoritarios y eso por más que se vea como poco el número, tiene que respetarse. Para lograr mayores oportunidades hay que llevar más acciones, con mas militancia y profundidad. Pero me parece que esta bueno que en la democracia haya estas alternativas».

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.