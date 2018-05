Cena temática: “Con las limitaciones que está poniendo la obra social a algunos servicios, me parece que no es lo correcto”

El legislador radical Pablo Blanco adelantó hoy por Radio Provincia un pedido de informes vinculado con el gasto de medio millón de pesos de la obra social estatal en una cena temática y una noche de alojamiento, para la comitiva de COSSPRA que se reunirá este 23 y 24 de mayo en Ushuaia.

Las resoluciones que destinan 300 mil pesos al restaurante Volver y casi 200 mil al hotel Arakur, para 40 personas, fueron firmadas por la presidente de la obra social Margarita Gallardo, quien justificó el gasto para agasajar a las autoridades de las obras estatales de los 24 distritos argentinos.

“Les queremos dar la mejor recepción y estadía en nuestra provincia, y que se lleven un recuerdo imborrable de cómo los hemos recibido”, sostuvo, asegurando que la obra social “no está en una situación delicada” y puede hacerse cargo de esta erogación.

“Puede ser legal, pero no es ético”, opinó Blanco, tomando en cuenta la crisis que atraviesa la provincia y el país, y la necesidad de gestos de austeridad.

“Yo estoy presentando un pedido de informes para la sesión de este jueves y me parece importante que se lleve a cabo la reunión de las obras sociales provinciales en Tierra del Fuego, pero no comparto para nada las erogaciones que está haciendo la obra social para este evento”, dijo.

Aseguró que personalmente participó “de muchas reuniones de la COSSPRA cuando estaba el IPAUSS y, más allá de una recepción, el resto de los gastos corría por cuenta de los que participaban”, dado que todas las autoridades tienen asignados viáticos para este tipo de actividades.

“Con las limitaciones que está poniendo la obra social a algunos servicios que debe brindar, me parece que no es lo correcto. Puede ser legal, pero me parece que no es ético”, subrayó.

“Para mí no es oportuno y tranquilamente la obra social podría haber hecho una recepción y una cena normal, no necesariamente una cena temática que sale 7.500 por persona. Me parece una brutalidad, una barbaridad”, calificó.

También se refirió al hospedaje en el Arakur, que representa casi 200 mil pesos, a razón de 5.000 por una noche para las 40 personas. “Cuando yo participé de las reuniones de la COSSPRA siempre hubo una cena de bienvenida, pero el hotel y todo el resto de los gastos corría por cargo de quien participaba. De última, si lo paga el Instituto, me parece que por la situación que está viviendo, tranquilamente podrían ir a otro hotel más económico”, manifestó.

Consultado sobre la situación de la obra social, dado que Gallardo afirma que no tiene déficit, dijo que “está mejor que antes en lo que hace a la situación económico-financiera, pero también hay que ver el nivel de prestaciones que se daban antes y los que se dan ahora. Me parece que hay muchas trabas que no tienen sentido, y no puede ser que no se reconozca la receta de un médico porque no es prestador de la obra social”, citó como ejemplo.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.