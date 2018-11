Comenzó campaña de concientización sobre incendios forestales y limpieza en espacios naturales

El Gobierno a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, comenzó este fin de semana en los puestos de control, a la salida de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, una campaña en la que se entrega a los conductores folletos explicativos sobre el Índice de Peligro de Incendios y cuáles son los sitios habilitados para hacer fuego. Asimismo, se les recuerda qué serán fuertemente multadas las personas que enciendan fuego en lugares no habilitados cuando esté prohibido, dejando fuegos abandonados, mal apagados o sean intencionales.

Para prevenir incendios accidentales, es fundamental que aquellas personas que hacen fuego en los lugares habilitados lo apaguen con abundante agua hasta que las brasas estén frías, ya que es la única forma de garantizar que ese fuego no se transforme en un incendio forestal.

Es muy importante también que regresen con los residuos a la ciudad, ya que no existe un sistema de recolección en estos lugares, evitando que los sitios de recreación habilitados por la provincia se conviertan en espacios degradados y sucios.

El Gobierno solicita la colaboración de toda la población para evitar la destrucción de nuestros bosques, haciendo fuego solo en sitios habilitados, respetando las prohibiciones, consultando el Índice de Peligro de Incendio y comunicándose, en el caso de observar columnas de humo, al teléfono 103 de Defensa Civil.

Para consultar el Índice de Peligro de Incendios Forestales se debe ingresar al Facebook de la Secretaría Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, o a través del teléfono 103 de Defensa Civil.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.