Comisión de Discapacidad de la CTA lamentó las declaraciones de Margarita Gallardo

Los integrantes de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma expresaron su “malestar, causado por las declaraciones de la presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Margarita Gallardo, a través de diversos medios de comunicación.

“La señora Gallardo desconoce públicamente que haya habido dificultades en las derivaciones durante diciembre, enero y febrero”, señalaron desde la organización gremial, quien anotaron sin embargo que “la resolución de la Obra Social Nº 1966/17, firmada por ella; establece restricciones para las derivaciones de salud quedando supeditadas a un orden de prioridades establecido por los médicos auditores”.

“Con el habitual desprecio con el que habla de los pacientes, la presidenta Gallardo, deja entrever una supuesta maniobra malintencionada por parte de los afiliados, entre los que no exceptúa tampoco a los afiliados con discapacidad, para que la obra social ‘pague’ las vacaciones”, advirtieron, y señalaron que la funcionaria “desautoriza de esta manera a los profesionales que indican la necesidad de realizar controles o supervisar tratamientos; desconoce que muchas familias planifican las derivaciones para estos meses del año con el fin de que los niños en edad escolar no pierdan clases y que sus padres no deban pedir licencia en sus trabajos. ¿Acaso cree que es grato para nuestros hijos pasar las vacaciones en hospitales?”.

Desde el mencionado sector se indicó que “algunas familias de nuestra Comisión hemos tenido que optar por pagar los pasajes y realizar los controles médicos pautados y necesarios” y que “en algunos casos, al no viajar derivados por la obra social, también hemos debido abonar las consultas en los centros de salud tengan o no convenio con la Obra Social”.

Respecto a que “Gallardo sostiene que no queremos atendernos en los Hospitales de nuestra provincia” consideraron que la titular de OSEF está “negando la triste falta de profesionales que toda la comunidad vive a diario” y remarcaron que “es conocida la lucha de este colectivo por garantizar el derecho a la salud en nuestro lugar de residencia; y no está de más recalcar que en la ciudad de Ushuaia aun no contamos con un Centro de Rehabilitación para las personas con discapacidad”

“Vuelve a esgrimir sus argumentos en contra de los amparos judiciales, a los cuales considera como los responsables de romper la equidad del sistema”, fustigaron y señalaron que “la gravedad de sus declaraciones en este sentido, nos indigna y nos duele; la Justicia otorga razón a los amparistas en virtud de leyes existentes y no de caprichos de los ciudadanos”.

Desde la CTA se sostuvo que “el acceso a la Justicia para las personas con discapacidad también es una materia pendiente en nuestra provincia” porque “son muy pocas las personas con discapacidad que pueden acceder a un amparo judicial ya sea por desconocimiento de los derechos que los asisten o por falta de tiempo para sumar más trámites a los que la burocracia del gobierno y de la obra social los tienen sumidos”.

Ante lña situación enunciada solicitaron “a la comunidad, que nos ayude a difundir cual es la verdadera situación por la que pasan los afiliados con discapacidad en la Obra Social”.

