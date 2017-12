Con los intendentes la relación está “bastante bien”, luego de la firma del consenso fiscal

La gobernadora Rosana Bertone habló sobre el enfrentamiento que atravesó los dos años de gestión con los municipios de Ushuaia y Río Grande, que , según Bertone, se pudo resolver “bastante bien”, luego de la firma del consenso fiscal.

Aseguró que las declaraciones altisonantes en los medios no la tuvieron como responsable, cargando la responsabilidad de los ataques del otro lado de la trinchera: “Las declaraciones nunca fueron mías y yo no vine a enfrentarme con nadie. Puede ser el caso de algunos funcionarios, pero en la Municipalidad de Río Grande tardan tres o cuatro meses para aprobarnos expedientes de obra, porque no está el intendente; y ¿qué pasaría si 200 días no está el gobernador? La gente tiene que tener las obras y no puede pagar el costo de las diferencias de la política. Las diferencias se sintieron hacia afuera pero no creo que yo las haya generado”, opinó.

“Durante el proceso electoral siempre traté de conservar una línea, porque recibía denuncias penales en la justicia federal por parte de representantes del intendente Melella. Si por repartir un folleto me hacen una denuncia penal, ¿a quién voy a llamar a hablar? No tiene lógica. Y no me parece que el juez federal esté para participar de una audiencia y dirimir el color de una boleta. El juez federal está para atacar el narcotráfico, se lo dije personalmente y públicamente”, indicó.

“Cuando pasó la elección, yo los convoqué, ante los anuncios nacionales, y los convoqué con el pacto fiscal. Siempre se pueden encontrar puntos de contacto. Yo no estoy pensando en el 2019 sino que estoy concentrada en el hoy. Uno tiene que trabajar y la gente evaluará. Por un proceso electoral no se puede entrar en una guerra de ensuciar al otro o de victimizarnos; y yo, por más que sea mujer, no sé victimizarme. Uno tiene que resolver y afrontar el problema, no puede estar en la victimización de pensar que no puede. En los otros es permanente, el ataque o la victimización. Ahora logramos un punto donde estamos en mejor posición que otras provincias argentinas, y espero que el gobernador que venga después de mí lo pueda conservar. Si no, estamos dilapidando oportunidades”, analizó la mandataria.

Las perspectivas para el 2018 no son buenas y “económicamente va a ser un año difícil para todos -anticipó-. A lo mejor es un año de mejor crecimiento y eso nos ayuda; pero si no fuese así, este plus de pacificación social que hoy tiene Tierra del Fuego, es la base para que la sociedad pueda crecer”.

Finalmente dio cuenta de sus aspiraciones para 2018, y el principal objetivo es “la pacificación de la provincia y que no vuelvan los conflictos, porque es un plus que tenemos con respecto a otras provincias. Tiene que ser una ganancia de todos los fueguinos. Pagué un costo personal y político muy grande para enderezar la situación y quiero que siga así, sea quien sea el que me suceda, para que pueda trabajar tranquilo. Tenemos que salir de la violencia y un país no puede tener esta lógica”, concluyó.

Fuente: Provincia 23

