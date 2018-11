Congreso nacional: Bertone presentó el proyecto prórroga del subrégimen industrial

El senador Julio Catalán Magni acompañó a la gobernadora Rosana Bertone en la presentación del proyecto de prórroga del subrégimen industrial en el Congreso, y destacó el “contacto permanente” que mantiene con la mandataria. “Estuvimos con la modificación del 864 y seguimos con el 751, que ayuda a la actividad petrolera en la provincia y el desarrollo de inversiones. También continuamos con el debate de la apertura del subrégimen para empezar a poner en la mesa de discusión la continuidad”, dijo por FM Centro.

“Nuevamente la gobernadora está al frente de un reclamo por la decisión que tomó la AFIP de no aceptar las compensaciones a la hora de tributar el IVA, que es una posibilidad que tiene cualquier ciudadano. Además retrotrae siete años las compensaciones que se hicieron, y con eso sin duda quiebra la industria. Hemos estado intentando destrabar la situación, hay fallos que sentaron precedente, pero esto fue apelado por la AFIP y está en la Corte Suprema. Nuestra responsabilidad no es esta, no es estar siendo un auditor permanente de los errores del Gobierno nacional, y veremos qué resuelve de acá hasta que se lleve el presupuesto al recinto. En ese momento decidiremos qué hacer, como lo hicimos estos tres años. Yo nunca voté lo que a mí me parecía, sino articulando desde el lugar de responsabilidad que tenemos”, reiteró.

Consultado sobre el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que dio de baja el fondo sojero y podría tratarse en el Senado, Catalán Magni recordó que “tenemos posición tomada como provincia, lo hemos judicializado, reclamamos lo que nos corresponde y no aceptamos pagos parciales”.

Con respecto del proyecto de prórroga, el senador consideró “muy válida la presentación de la gobernadora en el Parlamento, para contarle a los senadores lo que nos pasa y que sepan que como provincia en ningún momento nos quedamos cruzados de brazos, y que cada decisión que toma el gobierno nos impacta muchísimo. El 2023 lo tenemos acá nomás y como mínimo tiene que haber un espejo con Manaos para tener por lo menos las mismas reglas”, cerró.

Fuente: Sur 54

