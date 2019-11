De no aprobarse el Presupuesto antes del 31 de diciembre, la nueva gestión comenzará con un reconducido

La Comisión de Presupuesto se reunió en la tarde de ayer, sin embargo se confirmó la inasistencia de funcionarios gubernamentales, quienes debían dar cuenta del proyecto de Presupuesto para 2020.

El titular de la Comisión Nº 2, Pablo Blanco lamentó el envío de una nota por parte del jefe de Gabinete “diciendo que no iban a concurrir, que iban a mandar información”. Agregó: “Como presidente de la Comisión, no puedo hacer más que insistir y nadie quiere concurrir. Acá termina mi función”, dijo a Prensa Legislativa.

Previo al inicio del encuentro, donde se debatió la situación del proyecto Presupuesto 2020, los Legisladores recibieron a referentes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP) quienes entregaron un petitorio a la Comisión. En él, solicitan la conformación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, ante al crisis económica que atraviesa la Provincia, en especial el sector.

Desde la Comisión, adelantaron que la semana entrante tendrán una respuesta sobre la gestión solicitada desde los trabajadores estatales. Respecto del tratamiento del proyecto de Presupuesto, Blanco afirmó que, entre los Parlamentarios reunidos hoy, “tomamos la decisión de no darle continuidad”, habida cuenta que los funcionarios no quieren llegar a San Martín 1431. También informó que las autoridades electas “no necesitan este proyecto de Presupuesto 2020 y que van a trabajar con uno reconducido”.

Al resumir, Blanco evaluó que no tiene sentido “continuar insistiendo en tratar el Presupuesto 2020” y aclaró que “quedará en Comisión hasta que la nueva Legislatura asuma” y determine qué hacer con él. Consultado sobre la situación institucional y política de esta decisión, Blanco consideró que “de no aprobarse un proyecto de Presupuesto antes del 31 de diciembre, se iniciará la nueva gestión de gobierno con un presupuesto reconducido de otro reconducido”. Aclaró además que, al no contar con el texto sancionado, “no hay enfocado, nada de su plan de Gobierno.

Lo único que van a poder hacer, y con suerte, es pagar sueldos los primeros meses”, señaló en su despacho de los bloques políticos. Cabe destacar, que no hay “nada incluido de su plan de Gobierno en el Presupuesto que deberá ser reconducido”.

También, se aventuró en considerar que otro proyecto puede ser aprobado entre el 17 y 31 de diciembre próximo: “Seguramente ellos estarán preparándolo y lo tratarán en la nueva Legislatura”.

En esta composición parlamentaria “vamos a terminar el periodo de sesiones, sin el tratamiento del proyecto”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.