Denuncia de López Auil: “Por ahora, esto es pura cháchara”, dijo Ledesma

El ex director por los activos del ex IPAUSS, Néstor Ledesma, se refirió a la denuncia realizada ante la Fiscalía de Estado, por el director por los Activos por la caja previsional estatal, Héctor López Auil, quién advirtió que el directorio saliente tomó decisiones que no le correspondían por ley. “Por ahora, esto es pura cháchara”, aseguró Ledesma.

López Auil, dio como ejemplo, que “habían aprobado en el mes de diciembre una estructura de funcionamiento para la Caja y para la Obra Social”. Decisión que debía tomar el nuevo directorio.

“Respecto de las decisiones que tomó el directorio anterior, el actual las puede revertir y tratar todas las resoluciones que se han llevado a cabo, están en todo su derecho, no tengo nada de que preocuparme. Cuando el fiscal me cite haré el descargo correspondiente, pero por ahora, esto es pura cháchara de gente que no sabe ni siquiera donde está parada y que no tiene ganas de hacer absolutamente nada”, apuntó Ledesma por Radio Provincia.

“Se ve que están muy descansados y al cuete que en vez de ponerse a trabajar hablan del director anterior. Si hay algo que estoy orgulloso es haber hecho las denuncias correspondientes a todos los deudores del IPAUSS y organismo que no pagaban, esa es la función de un director”, remarcó.

“Tienen que preocuparse por cumplir todo lo que prometieron, no son más tribuna, tienen que ponerse a trabajar”,criticó.

López Auil, además, cuestionó la representación del gremio en el antiguo directorio, asegurando que “tanto (Néstor) Ledesma como (Gustavo) García fueron en contra de la Unión de Gremios en las elecciones del 30 de noviembre. Los muchachos han definido en su momento dejar de representar a los trabajadores y ser librepensadores y tomar definiciones por motu propio”, a lo que Ledesma respondió: “Yo me presenté como todo ciudadano a una elección y no fui en contra de nadie, fue en pos de defender mis convicciones y propuestas, que eran totalmente distintas a la que presentaban las otras listas . Si interpretan que íbamos en contra de la Unión de Gremios es otra cosa, no fui en contra de ellos”.

“El espíritu era llegar al diálogo y poder tomar tomar las mejores decisiones para los afiliados”, concluyó.

