Denuncian por violación a un sujeto que recién afrontará el juicio oral en el 2021

La mamá de una menor de edad denunció públicamente a un sujeto por violación, ya que el agresor recién afrontará el juicio oral en el 2021.

La madre de una menor de 11 años de edad contó, por el aire de Radio Provincia, que el tío político de la niña abusó de su hija a finales del año 2017: “Tenía diez años cuando ocurrió el abuso, que le arruinó la vida”, dijo la mujer. “Este individuo está en Ushuaia, está libre y trabaja con menores”, agregó.

“Yo quiero justicia para mi hija y me parece mucho que recién en 2021 se haga el juicio. Le da oportunidad para que vuelva a hacer lo mismo o algo más grave todavía”, subrayó.

Por su parte, Jorge Hernández, abogado de la familia de la víctima relató que el tío de apellido Toledo Jáuregui, vio a la menor que estaba por tomar el colectivo con las amigas para ir al cine, por lo que paró y la levantó con su auto, sabiendo que la madre se encontraba en Buenos Aires con el abuelo derivado en terapia intensiva: “Como era el tío político, ella confió”, expresó el letrado.

Toledo Jáuregui llevó a su sobrina hasta una casa con la promesa de darle dinero para ir al cine, al entrar la hizo subir a la planta alta de la vivienda porque, supuestamente tenía dinero en ese lugar, y fue ahí cuando intentó abusar de la menor: “la tiró en la cama y se le tiró encima. La nena le dijo que la estaba asfixiando y pudo escapar”, contó Hernández.

Hernández además precisó que este intento de abuso ocurrió a finales de 2017, pero recién ahora la madre de la niña decidió hacerlo público, ante la posibilidad que se pudieran producir más sucesos, ya que el sospechoso se desempeña en la barra de un boliche bailable muy conocido en la ciudad, donde concurren menores de 16 años: “Entendemos el poder que tienen los medios, por eso se hace público, y muchas veces por los medios se puede presionar para que se haga justicia. La madre hizo una publicación exponiendo el caso en su muro de Facebook, y la noticia se viralizó. Lo más importante es que una persona se comunicó con nosotros, dijo que había sido víctima de esta misma persona y quiere denunciarlo”, resaltó el letrado.

Toledo Jáuregui “trabaja en un local bailable al que asisten un montón de menores. Atiende en la barra, por lo que está en contacto permanente con chicos. La madre de la sobrina tomó la decisión de hacer esto público para que todos los padres de Ushuaia se enteren. La nena tiene miedo y no quiere salir a la calle”, agregó.

El abogado asimismo hizo hincapié en que el juicio oral contra el sujeto está previsto a realizarse en 2021, por lo que se arbitrarán las diligencias necesarias para que el proceso se adelante, ya que se contactó con el letrado y la madre de la niña, otra joven que le habría pasado lo mismo. Jáuregui habría abusado de ella también: “Ahora es una mujer adulta y esto le pasó cuando era más joven. Este hecho se sumaría a la causa”, precisó.

“Dos años es demasiado tiempo. Este individuo está en Ushuaia, está libre y trabaja con menores”. “Intentó contactarse mediante mensajes de texto con la menor y con los hermanos. Y estamos hablando de una nena de 10 años; le arruinó la vida”, sentenció el Hernández.

Por su parte, la madre informó que había llegado (el acusado) hasta la ventana de su casa para decirle que parara con la denuncia, porque le estaba haciendo mal a su familia, y le preguntó cuánta plata quería para parar todo.

Luego de hacer pública la dencunia en la red social Facebook, la madre agregó que varias chicas le escribieron porque fueron víctimas de él: “La chica por la que fue condenado me dijo que le creyera a mi hija, porque no discrimina nenas de varones. Me contó que ella tenía 5 años cuando le pasó y el hermano tenía 3. La verdad no entra en la cabeza algo así”.

Otra, le dijo que “él había abusado de ella en la EPET cuando era profesor de informática, y después le tocó estar en la universidad con el mismo tipo, que la seguía acosando”, sostuvo.

Toledo Jáuregui “está casado con la hermana del padre de mi hija, y la vio nacer”, contó la madre al tiempo que lamentó que su esposa todavía lo defienda, porque “es la tía de mi hija y es una mujer, no me entra en la cabeza”, dijo.

El sujeto fue identificado como Marcelo Toledo Jáuregui en las redes sociales, quien fue condenado a 14 años de prisión en 1995 por abuso sexual a menores de 5, 3 y 2 años y fue puesto en libertad en 2003.

El sujeto ahora denunciado por abuso sexual contra su sobrina, recién enfrentará un nuevo juicio oral y público en el año 2021.

Toledo además de trabajar en el club Náutico, es asesor de la legisladora Liliana Martínez Allende. También milita en la Unión Cívica Radical y es socio de Alejandro Vernet en algunos negocios.

Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/br4wkh06j91m7qz/DR_HERNANDEZ.mp3/file

Foto ilustrativa.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.