Denunciaron a Cóccaro por “violencia de género”

El ex gobernador de Tierra del Fuego Hugo Cóccaro fue denunciado por su mujer ante la Justicia como por las redes sociales por violencia de género, se informó este jueves.

En la denuncia por las redes sociales, la pareja del político, Marcela Galinovsky, de profesión odontóloga, la acompañó con fotos de una de sus manos con hematomas que serían compatible con una agresión.

Según difundió el sitio Actualidad TDF, la mujer radicó una denuncia en la Justicia, que ya tomó medidas reestrctivas para ambos integrantes de la pareja.

“Con esta mano te acariciaba… No te la merecías… Nada justifica un golpe, siempre te cuidé, ahora me cuido yo. En la vida hay que tener huevos, no plata”, son algunos de las palabras con las que la mujer acompañó la publicación en la red social.

“No tengo miedo a nada, ni nadie. Estoy rodeada de gente que me quiere”, finaliza el duro mensaje.

Cóccaro, de 64 años, oriundo de la localidad bonaerense de Saladillo y de militancia justicialista, fue gobernador en 2005, al ser destituido el entonces mandatario Mario Colazo, identificado con el llamado “radicalismo K”, por manejo irregular de fondos municipales y pasar por el alto la Legislatura en la aplicación del presupuesto.

El mandato de Cóccaro terminó en 2007 cuando le entregó el mando a la electa gobernadora del ARI, María Fabiana Ríos.

