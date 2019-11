Desde el 25 al 29 abren las preinscripciones a las colonias de verano 2020

El Instituto Municipal de Deportes informa que desde el lunes 25 al viernes 29 de noviembre se llevarán a cabo las preinscripciones a las colonias de verano destinadas a niños de 4 a 12 años. Las mismas se harán vía online a través de la página www.ushuaia.gob.ar/colonias, contando en esta oportunidad con un total de 390 vacantes. Habrá dos contingentes, uno que va del 13/01 al 31/01 y el otro del 03/02 al 14/02 pudiendo elegir sólo una de las opciones. Cada adulto responsable podrá anotar un máximo de tres alumnos, con fecha de nacimiento y DNI debiendo tener la edad cumplida (4 años) al momento de iniciar la actividad. Es de suma importancia que los datos cargados sean los correctos, ya que luego de ingresados deberá corroborarlos con el DNI. Para completar el trámite se deberá presentar la siguiente documentación, que podrá ser presentada de la siguiente manera: *Vía mail al correo colonia.imd@ushuaia.gob.ar adjuntando foto del DNI (legible de ambas caras), de los alumnos inscriptos y responsable a cargo. *Personalmente, en el Polideportivo Augusto Lasserre o Polo Héroes de Malvinas, sector de informes, de lunes a viernes de 8 a 19 hs, adjuntando el comprobante de preinscripción. La documentación será recibida hasta el lunes 2 de diciembre. En caso de no cumplir con ese requisito en tiempo y forma, perderá la preinscripción sin derecho a reclamo alguno, pasando a ser una vacante más. La preinscripción en el sistema no asegura la vacante, hasta que se corrobore la documentación. En caso de no contar con una computadora, Smartphone o necesitar asistencia para realizar el trámite, en los sectores de Informes habrá computadoras disponibles para realizar la preinscripción online.

