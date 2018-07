“El agua es absolutamente potable”, aclaró Worman

El titular de la DPOSS Guillermo Worman informó sobre la posibilidad de una baja de presión en algunos sectores, y hasta corte del servicio por momentos, de continuar el deshielo actual por las altas temperaturas que, normalmente, se observan en septiembre.

“Ayer tuvimos un episodio complejo en la planta de Andorra, porque sufrimos un alud de hielo. La capa acumulada en el arroyo Grande se desprendió de golpe y tuvimos la planta fuera de operación durante tres o cuatro horas. El hielo se acumuló arriba, en la parte alta del arroyo que está dentro del parque nacional”, explicó sobre un episodio imprevisto, máxime a esta altura del invierno.

Describió que “se desprendió ese hielo y vino todo de golpe, como un alud. Eso generó turbiedad en el agua. Nosotros operamos con una turbiedad de hasta 10 y llegó a 150, pero seguimos operando igual, ingresando menos agua a la planta para tratar, y bajamos algo los niveles de la cisterna de la planta 2, que está bajo la reserva hotelera, y en la planta de Andorra. En la planta del Pipo está todo perfecto, como si no hubiera pasado nada”, aclaró.

Recordó que “ayer en algún momento tuvimos más temperatura que en Buenos Aires, estuvimos trabajando en el barrio Kaupén con el municipio hasta las 11 de la noche porque había colapsado el sistema pluvial y estamos muy atentos a cómo evoluciona la temperatura, para ver si se acomoda la calidad del agua”, dijo.

“El agua es absolutamente potable”, subrayó el funcionario, y explicó la baja de presión en que “la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas hace que tardemos más en procesar y haya un problema entre la cantidad de agua que se consume y la que producimos. No podemos ingresar mucha agua de mala calidad, porque es intratable. Quizás en los barrios más altos de la ciudad puede haber una baja de presión por la tarde, algunas zonas pueden quedar sin suministro en algunos lugares puntuales. Es posible que no se dé, pero es bueno avisar desde temprano para que la gente que tiene tanques, los mantenga llenos”, recomendó.

“Si la temperatura no baja y sigue deshielando, toda la suciedad del deshielo carga sobre el arroyo Grande y el Buena Esperanza. Si estuviéramos en vacaciones de invierno sin clases, no habría problemas porque nos baja el consumo 500 metros cúbicos en cada cisterna. Venimos con dos días de deshielo, toda esa agua viene muy sucia y cae en los arroyos. Esto normalmente pasa en septiembre, porque cuando hace mucho frío el agua viene nítida, casi como agua mineral. Veníamos con agua de 1,5 de turbiedad y ayer pasó los 100”, comparó. Reiteró que en la zona del Pipo no hay inconvenientes, porque “la planta del Pipo tiene turbiedad debajo de 6 y está perfecta. El límite para el trabajo normal es 10. La zona que va de la rotonda del aeropuerto al Pipo está perfecta y el problema lo tenemos con las aguas del arroyo Grande”.

Fuente: Sur54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.