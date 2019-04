“El día se descuenta”, confirmó el ministro Álvarez

El ministro de Gobierno José Luis Álvarez anunció por Radio Provincia que se descontará la jornada no trabajada, con motivo de la adhesión de algunos trabajadores del sector público al paro nacional.

“Estamos monitoreando la adhesión de la parte pública y recién vamos a tener datos cerca del mediodía, sobre todo del sector docente. La Casa de Gobierno está funcionando con normalidad”, indicó y agregó que “cualquiera se puede adherir y no hay problema para que se adhieran al paro, pero nosotros tenemos establecido el descuento del día”, sentenció.

El ministro remarcço que a pesar de que el motivo del paro sea el desacuerdo con la gestión de Mauricio Macri: “nosotros tenemos una política tomada en cuanto a eso y no es el primer paro que se hace contra el Gobierno nacional. Esta es una regla y, día que no se trabaja, no se cobra. Eso está fijado jurisprudencialmente y no nos vamos a correr de ese criterio”.

El funcionario informó sobre la reunión que mantuvo esta semana con ATSA, UPCN y ATE “para explicar el sentido que tiene la medida de adelanto del aguinaldo y su carácter optativo. Cada trabajador puede aceptarlo o no. A raíz de la situación de emergencia que tenemos, vemos que es una medida que apunta al consumo y no se trata de un pago de aguinaldo en cuotas”, remarcó.

“El que no quiere que le adelanten el aguinaldo, debe presentar una nota en Haberes y no se le liquida”, indicó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.