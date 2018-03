“El Estado no puede imponer un pensamiento filosófico o religioso”, sostuvo Carrasco

La legisladora Angelina Carrasco se refirió a la aprobación en el parlamento fueguino del “Día de los derechos del niño por nacer”, que fuera presentado sobre tablas por el MPF y negando la moción de ser pasado a comisión para el posterior debate, “el Estado no puede imponer un pensamiento filosófico o religioso”, sostuvo.

“El proyecto lo presentó sobre tablas el bloque del MPF”, comentó la legisladora en Radio Nacional Ushuaia. “Lo habían hablado con algunos legisladores, pero no fue mi caso ni el de Marcela (Gómez). Nadie nos adelantó el proyecto, fue una sorpresa completa”.

Al respecto Carrasco sostuvo que el proyecto “habla de instaurar un día, que ya está establecido a nivel nacional, pero la presentación no fue casual, tenía la intencionalidad de establecer una postura política en un debate nacional por la despenalización del aborto.

“Por eso la primera moción fue que pasara a comisión ya que estos temas tienen una trascendencia tal que el debate público es imprescindible”, añadió.

“Y el otro tema es que el artículo 2 establece la exigencia en el Poder Ejecutivo de una campaña de concientización y dice claramente ´para promover la defensa de la vida humana desde la concepción en el vientre materno´. Eso toma toda una posición y el Estado no puede sentar postura. Por eso existe la libertad de culto y de práctica, el Estado no puede imponer un pensamiento filosófico o religioso. Por eso pedimos debatirlo y no se llevó adelante”, detalló.

En tal sentido la legisladora resaltó “respeto la posición de mis pares porque es una cuestión personal que tiene que ver con determinadas convicciones que cada uno tiene, pero no me pueden imponer una determinada concepción si no hay un debate amplio para que esa norma refleje el cambio de valores en una sociedad determinada”.

“Por eso nuestra moción fue que haya debate en comisión. Sigo sosteniendo que no fue casual y lo que se buscó fe que la legislatura sentara postura sobre esto”, recalcó.

En la misma línea Carrasco sostuvo “yo tengo mi convicción personal pero no puedo imponerla en una ley. Tengo la responsabilidad de dar el debate. De manera indirecta fijamos un posicionamiento sobre un tema sin hacernos cargo de definir nuestra postura”.

Ahora “tendrá que resolverlo el Ejecutivo; me preocupa el artículo 2 que establece una campaña de concientización. Quedará en manos del Ejecutivo la consideración que desee realizar”, señaló sobre la posibilidad de veto o de realizar modificaciones que tiene la gobernadora.

En otro orden de cosas la Legisladora Carrasco se refirió al pase a comisión del proyecto que busca aprobar la central energética “había un consenso para tratarlo sobre tablas considerando la situación del parque energético. Lo que se planteó es que faltaba una serie de información, unas dudas que se tenían en torno a la operación de compra y se resolvió enviarlo a comisión para que la DPE envíe la información y luego convocar a sesión especial para tratarlo”.

Fuente: Sur 54

