El fiscal Rapoport insistió con el pedido de scanners en los accesos a la provincia

El fiscal federal Marcelo Rapoport insistió en la necesidad de contar con scanners que sirvan para la detección de droga en los puntos de ingreso a la provincia.

“No sé si estoy solo o no, soy fiscal y soy consciente de la función que cumplo; por mandato constitucional represento a los intereses generales de la sociedad y me parece que la sociedad de Río Grande no quiere que entre droga a esta ciudad”, expresó en contacto con FM del Pueblo.

El fiscal reiteró que “mi reclamo es permanente para el scanner en el paso fronterizo, tanto para los vehículos como un body scanner que también se solicitó para el aeropuerto”.

“También hemos solicitado un ecógrafo porque actualmente se tiene que trasladar a las personas al hospital, con todo lo que eso conlleva y la molestia que le causa a un ciudadano común que está en una guardia del hospital y de repente entra la policía con un detenido al que le tienen que hacer una ecografía urgente para ver si tiene cápsulas o no”, completó.

Finalmente, Rapoport sostuvo: “Tenemos que tener los medios tecnológicos y evitar también con esto viejas prácticas como son las requisas personales que también entiendo hasta un punto vejatorio porque hay que desnudar a la persona y demás y no es muy agradable ni para la persona que se requisa ni para el personal policial que la lleva adelante”.

Fuente: Sur 54

Foto: Ilustrativa

