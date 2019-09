El ingreso a planta permanente que se está dando en la actualidad “va a ser revisado”

El intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, respondió hoy a las declaraciones de la gobernadora Rosana Bertone, ante el reclamo de deudas de coparticipación municipal.

Por Radio Provincia, aseguró que “no queremos vivir confrontando con el gobierno, porque esto no suma nada” y adelantó que “hoy estamos enviando notas formales por el no pago de la coparticipación. Le están debiendo al Municipio de Río Grande más de 285 millones de pesos. A nosotros no nos gusta la discusión permanente en los medios y estamos para trabajar”, subrayó

Según Bertone, Melella debe dejar de hacerse la víctima y entender lo que significa ser gobierno en la situación actual. “Para que terminemos de victimizarnos, que nos paguen y no nos den motivos”, replicó.

“Yo no quiero discutir con la gobernadora, pero la realidad es que no está pagando la coparticipación de la ciudad de Río Grande. Si no quieren que nos victimicemos, que paguen, y no le den motivo al otro para que se ponga en víctima. Eso pasa todos los días en cualquier ámbito. Nosotros no queremos entrar a confrontar más, estamos trabajando por la situación complicada que viven nuestros vecinos y la provincia, el desempleo que crece, la pobreza también. Es difícil avanzar con obras porque no hay precios y el momento es muy crítico. Los vecinos necesitan estar en paz y no que estemos peleándonos, pero si nos deben, nos deben”, sentenció y pidió “que regularicen la deuda y que haya previsión de pago”.

Respecto del ingreso a planta permanente que se estaría dando en la actualidad, advirtió que “va a ser revisado. No está mal que la gente pase a planta permanente pero tiene que haber equidad. Si hay una persona que hace muchos años está esperando y otra ingresó antes, eso no está bien. El Estado no está para eso y el sector público es para dar servicio de calidad, no para otras cosas”, dijo.

También se refirió a la información requerida en el marco de la transición, y se mostró resignado a no recibirla. “Nosotros no discutimos más, si la quieren mandar, que la manden. Si no quieren mandarla, que no la manden, o si quieren demorar, que demoren. Si quieren mandarla en fotocopias donde no se puede leer nada, que lo sigan haciendo. Nosotros nos dividimos en dos equipos de trabajo, estamos trabajando con sectores de la administración pública provincial y también con sectores privados que tienen que ver con el desarrollo, la producción, la economía, porque nos interesa reactivar la producción a partir del 17 de diciembre y poner en marcha el aparato productivo de la provincia”, sostuvo.

“Vamos a llevar adelante nuestra propia política pública y para eso estamos trabajando con gente de Ushuaia, de Tolhuin y de Río Grande”, indicó.

Consultado sobre la obra del corredor costero Canal Beagle, adelantó que “vamos a sentarnos a ver todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, de funcionarios del gobierno de la provincia, también con la empresa para revisar alguno de los tramos. Hay un contrato y somos respetuosos de eso, pero también hay muchísimas observaciones. Nosotros queremos conservar la riqueza extraordinaria que tenemos en recursos naturales, arqueológicos y paisajísticos, sin frenar el desarrollo”, planteó.

“Hay que sentarse a ver lo que va a implicar el valor total de esa obra, porque hay que hacer una redeterminación de precios y tendremos que dialogar con la empresa y los equipos técnicos que han intervenido en esta ruta, como en cualquier otra obra pública que se ha hecho. Hay tramos que quizás no son necesarios y esto hay que discutirlo con la empresa que tiene el contrato. Yo pido que los órganos de control funcionen como deben funcionar, con toda la dureza que corresponde, sin buscar fantasmas pero poniendo sobre la mesa lo que hay que poner, porque hay muchas observaciones”, remarcó.

Finalmente se le preguntó sobre el rumor de ampliación del Superior Tribunal de tres a cinco miembros. Ante todo señaló que “la intención en general es reducir la planta política de la provincia y todos los organismos tendrían que tomar esa medida. Habrá que escuchar los argumentos de la justicia y en este momento es algo impensado. Si hay un motivo valedero, uno tiene que escuchar, pero no es el momento. Yo les voy a pedir una reunión formal en los próximos días para expresarles cuál es nuestra mirada. Algunos dijeron que queremos ampliar el Superior Tribunal para poner gente nuestra, pero no es nuestra forma generar estructuras en el Poder Judicial para que el día de mañana nos defienda”, concluyó.

Entrevista en Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/y9vrf562m2wkjg7/MELELLA.mp3/file

