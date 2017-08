El jueves se define el pedido de reconsideración a la Comisión de Área Aduanera Especial

La Cooperativa Renacer atraviesa una semana clave, luego de un inicio del año complicado, con paralización de la producción por falta de demanda y por el impacto de las importaciones, y se espera mañana la decisión política que tomará la comisión del área aduanera especial, que preside el ministro de Industria Ramiro Caballero.

Luego del rechazo a la importación de placas chipeadas de origen, la Cooperativa presentó un recurso de reconsideración y pidió audiencias con el gobierno, que no fueron respondidas. Sería el último pedido de excepción, dado que por gestiones de funcionarios nacionales la fábrica recuperada contará con maquinaria propia para la tarea de inserción automática.

La presidente de la Cooperativa Renacer Mónica Acosta dialogó ayer con Radio Universidad 93.5 sobre este auxilio que surgió en las últimas semanas, a través de un subsidio del programa Manos a la Obra. “Recibimos la visita de técnicos del área de Desarrollo Social de la Nación, que son una especie de verificadores de cada una de las cooperativas que acceden al beneficio del subsidio no reintegrable del programa Manos a la Obra.

“Ellos están buscando la forma de sortear todos los aspectos burocráticos, para que Renacer pueda contar con una máquina chipeadora propia, que para nosotros es importantísima, por los procesos productivos actuales de microondas y televisores LED, y también nos diversifica en gran parte cualquier otro tipo de producción. Se abre una gran variedad de productos, porque hasta las lámparas led llevan microchips. Hay una cantidad de productos que vamos a empezar a buscar, porque con esta tecnología se nos permite ampliar un poco el horizonte y vamos a buscar la forma de diversificarnos”, afirmó.

“Tenemos necesidad de buscar otros productos para llegar a un punto de equilibrio. Son 162 trabajadores asociados y, con los profesionales, llegamos a 180”, señaló de las familias que dependen de la producción de esta fábrica recuperada.

“El subsidio es superior a los dos millones y medio porque también contempla los gastos de importación, de despachante y flete. La máquina es originaria de Italia, es muy modesta, pero va a poder resolver la necesidad que tenemos para nuestro volumen de producción. Hay un proceso de 60 días hasta que llega a la provincia”, estimó, a contar desde el momento en que se haga el giro del dinero, por lo cual no estaría operativa hasta cerca de fin de año.

Acosta indicó que antes de avanzar con esta compra intentaron buscar una máquina a nivel local. “Quisimos adquirir alguna maquinaria usada y el 2 de febrero la fábrica Digital, es decir Garbarino, nos ofreció una máquina a 220 mil dólares, sin el horno, que costaba otros 200 mil dólares. Era más cara que la nueva, porque es otro tipo de maquinaria. Las grandes fábricas fueguinas tienen tecnologías muy caras y esta era una máquina usada, de 2008, que estaba incompleta, por eso también nos teníamos que meter en un crédito para complementar lo que faltaba. En medio estábamos sorteando una crisis, porque estuvimos casi tres meses sin trabajar”, planteó del contexto de la empresa.

Acosta marcó “un antes y un después” en materia de apoyo local y flexibilidad incluso de la comisión del área aduanera especial. “Durante todo el proceso del año pasado la Cooperativa no tuvo dificultades para trabajar a fasón en este proceso productivo en particular con otras firmas, sobre todo en materia de microondas. Surgió el inconveniente cuando Renacer plantea la producción de Smart TV, porque tuvimos dificultades para encontrar un proveedor en Ushuaia, y posteriormente se nos negó la excepción que planteamos”, repasó.

En esa línea, la expectativa está puesta en la reunión de este jueves, porque “se va a tratar en una nueva reunión de la comisión del área aduanera especial -CAAE- un recurso de reconsideración de la medida, porque ya efectuamos una compra de 7.500 plaquetas de televisores Smart que vienen en tránsito a la provincia y tienen como fecha aproximada para llegar al puerto de Ushuaia el día 23 de septiembre. Por eso necesitamos esta última excepción, dado que a partir del beneficio que nos otorga la Nación podremos contar con maquinaria propia, pero lo que viene en camino, ya viene chipeado de origen”.

Con los insumos sobre fines del mes próximo, podrían cumplir con la producción comprometida con Walmart, que debe entregarse en noviembre y no puede esperar a que entre en funcionamiento la chipeadora propia. Este proceso no se pudo realizar, pese a los intentos de Renacer: “Las plaquetas chipeadas de origen tienen un costo de 25 dólares y a nivel local, solamente por la inserción, las ofertas fueron de 20 a 36 dólares, y todas surgieron después de que nosotros hiciéramos el pago al proveedor, porque si no, se nos caía nuestra orden de compra”, dijo.

Fuente: Provincia 23

