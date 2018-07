El legislador Furlan destacó el trabajo municipal en el operativo invierno

El legislador Ricardo Furlan (FPV) consideró que la Municipalidad de Ushuaia “está realizando un trabajo excelente” a través del Operativo Invierno para garantizar la circulación de autos y peatones tras las nevadas de los últimos días, teniendo en cuenta que “la ciudad cuenta con 2700 cuadras, de las cuales 1300 conforman el circuito primario”. Remarcó que “esto no es hacer magia y la nieve desaparece, y si no se puede preguntar a los intendentes que pasaron”. El legislador observó además que en lo que va del invierno, varias ciudades de la Patagonia, como Rawson o Bariloche, quedaron aisladas debido a las nevadas y apeló a la “solidaridad” de los vecinos, limpiando sus propias veredas.

Furlan, quien fue secretario de Obras Públicas durante la Intendencia de Mario Daniele, sostuvo que “tenemos que felicitar a todo el equipo del Municipio, empezando por el intendente Walter Vuoto, porque se está realizando un buen trabajo de limpieza de las calles”, y apuntó que la ciudad “tiene 2700 cuadras de las cuales 1500 son de pavimento y el resto de tierra”.

“El compromiso principal son las 1200 cuadras del circuito prioritario pero se trabajó en toda la ciudad; la Municipalidad hizo un trabajo excelente en función de su capacidad operativa y hay que reconocerlo. Hay personal municipal que trabaja todos los días, está al pie del cañón y se esfuerza al máximo para garantizar que podamos circular”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo que “siempre digo que ser intendente es como ir la Facultad” ya que “vas rindiendo parciales, rendís el tema de los perros, los pozos, el embellecimiento de la ciudad, la cultura, el deporte, el tránsito, el transporte, y el examen final es la nieve. Si rendís mal eso volvés al inicio y tenés que recursar”.

El parlamentario hizo hincapié en que “vimos por televisión hace poco la situación de Rawson, de Bariloche y de otras localidades aisladas porque no podían salir; nos tenemos que fijar cómo les fue a lugares similares al nuestro en cuanto al clima”.

Asimismo, consideró que “seguramente falta más organización, siempre va a faltar”, pero también “siempre va a haber algún descontento y hay algunos que son como la gata flora, si pasa la máquina se quejan porque te dejó el cordón de nieve al lado del auto, y si no pasa porque no lo pueden sacar”.

“Después está el granito de arena que tenemos que poner todos como vecinos, tenemos que aprender a ser solidarios con el tema de la nieve limpiando nuestras veredas, corriendo los autos, circulando con precaución y en regla, teniendo paciencia, porque esto no es hacer magia y que la nieve no esté más”, sentenció Furlan, y afirmó que “eso se lo pueden preguntar a todos los intendentes que pasaron; es un trabajo diario y constante, no queda otra”.

