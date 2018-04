El oficialismo va por la reforma de partidos

La legisladora Myriam Martínez, presidente de la comisión 1 de legislación general, donde se debate la reforma política, reconoció resistencia tanto a las PASO como a la boleta electrónica, y espera al menos avanzar con la reforma de los partidos políticos para las próximas elecciones.

“Nosotros somos legisladores oficialistas y desde el oficialismo en parte estamos acompañando el proyecto del Ejecutivo”, sostuvo, y consideró que “lo más importante es trabajarlo en comisión y que puedan participar todos los actores políticos y sociales que quieran hacerlo”

“Hay muchas dudas con respecto a la boleta electrónica en cuanto a garantizar el voto,y se planteó la posibilidad de contar con una urna electrónica para hacer la simulación correspondiente, que puedan venir expertos que no tengan vinculación con el Ejecutivo, para sacar todas las dudas y ver cómo operan estos circuitos”, expresó.

“Lo importante es que tengan todos el conocimiento, pero que tengamos el trabajo previo que estamos teniendo, con muchísimo respeto y participación de los espacios políticos que, de alguna manera, adelantan el voto y dicen que no quieren esto para las próximas elecciones, pero dicen que sí se podría trabajar a futuro”, sostuvo.

Hay proyectos para generar una reforma de la constitución y de convocar a una constituyente para que la reforma sea más amplia y profunda, pero en estos tiempos que llevamos adelante, no podría ser para las próximas elecciones. Nosotros tenemos la solicitud de la gobernadora de trabajar para la modificación en 2019.

Reconoció que los legisladores Furlan y Romano no acuerdan con el voto electrónico, aparte del MPF, y tampoco avalan las PASO, que se debería hacer en febrero. “Están complicadas las fechas y esto se habló con los intendentes. Nosotros tenemos que buscar los consensos porque hace muchísimos años venimos votando de la misma manera y queremos cambiarlo. Necesitamos un consenso político, más allá de los votos, porque después hay que ponerlo en práctica”, advirtió.

La legisladora reconoció la “resistencia a la boleta electrónica en el resto de los partidos políticos y también a las PASO, porque entienden que tienen su vida interna y no comparten que las personas no afiliadas a sus partidos tengan que elegir a sus representantes. Ese es el cuestionamiento prácticamente de casi todos y es respetable todo lo que se dice”.

Consultada acerca de si se prevé bajar el porcentaje del sistema D’Hont para que haya mayor representación en la Legislatura, indicó que “estuvimos charlando el tema de los porcentajes y también del porcentaje que deben tener los partidos políticos, porque en cada elección se conforman espacios solamente para competir en una elección y después no hay una continuidad”.

La pretensión en esta instancia es “tener consenso para reformar la ley de partidos políticos” y luego “ver si vamos a seguir adelante con el tema de la boleta electrónica”, puntualizó, dejando las PASO relegadas por el momento.

“Con respecto a la boleta electrónica quedamos en que, una vez que terminemos toda la ronda de invitados a la comisión 1, vamos a ver la posibilidad de contar con un simulador y con expertos, en un espacio más grande que la Legislatura para que todos puedan participar”, cerró.

Fuente: Provincia 23- Radio Provincia

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.