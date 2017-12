El paso Garibaldi en 2019 estará cortado

La gobernadora Rosana Bertone informó que en 2019 estará cortado el paso Garibaldi, por lo que apura la obra de la ruta del atlántico. “Vialidad me dice que en 2019 tienen que cerrar el Garibaldi para hacer refacciones, por eso me dicen que me apure con la ruta costera que estamos intentando licitar. Algunos dicen que es innecesaria, pero ¿por dónde salimos cuando me cierren el Garibaldi?”, preguntó a los críticos.

En una entrevista televisiva con el periodista Alfredo Valdez, la mandataria dijo que: “En este año Vialidad ya nos dio el cronograma de cortes, van a reparar el camino viejo y va a haber tránsito liviano determinados días, y pesado determinados días. Esto ya lo hemos acordado. En 2019 sí o sí tienen que proceder a un corte y tenemos que tener una salida. Esta salida es una posibilidad más, si quedamos aislados, y son cosas que se tienen que hacer. La gente de Vialidad nacional es muy respetuosa y me han avisado este año, con anticipación, del corte del paso Garibaldi porque las refacciones son necesarias y hay desmoronamiento permanente que se tiene que resolver”, subrayó.

Fuente: Provincia 23

