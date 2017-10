Empresarios y ex funcionarios de la República Checa de visita en la provincia

El ministro de Industria, Ramiro Caballero, el secretario de Energía e Hidrocarburos, Omar Nogar, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Cecilia Fiocchi, recibieron este jueves a la comitiva de la República Checa integrada por el ex Primer Ministro Jan Fischer; el CEO de las empresas energéticas GNCH y Céská Plynárenska SA, Ladislav Drab; el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en Argentina, Karel Beran; el ex ministro de Infraestructura, Milos Hala; el director de GNCH Ltd. sucursal Argentina y cónsul H. de la República Checa en Córdoba, Santa Fe y Corrientes, Daniel Villalón; y el Cónsul H. de la República Checa en Paraguay, Alexis Mozarovski.



Los funcionarios provinciales, junto a la comitiva checa y autoridades de la fábrica de agroquímicos Tecnomyl, recorrieron las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad de Río Grande.

Al respecto, el secretario de Energía e Hidrocarburos, Omar Nogar, comentó que GNCH y Céská Plynárenska “es un grupo empresario de la República Checa, que está interesada en participar de la licitación del área CA-12, bloque 2, y tiene intenciones de instalar una fábrica de equipos de perforación y de fluidos para hidrocarburos en la Provincia” explicó.

Nogar indicó que “la empresa checa ha presentado una iniciativa privada por el bloque 2, en total son cuatro bloques, el lunes llamamos a licitación por el bloque 1, la semana que viene será el turno del 2 y esta empresa ha presentado una iniciativa por esa área”.

El Secretario manifestó que “este grupo es nuevo en el país, venimos charlando hace tiempo y han tomado la decisión de visitar la Provincia y hoy vemos un interés real”.



Por su parte, el ministro de Industria, Ramiro Caballero, agradeció “al ex Primer Ministro de la República Checa por haber visitado Tierra del Fuego por primera vez y al embajador que también ha venido”.

“Para nosotros es fundamental que empresas y embajadas se acerquen a Tierra del Fuego. Tecnomyl es una empresa que puede producir bienes que necesita el sector de hidrocarburos y es por eso que están interesados” comentó.

El ex Primer Ministro de la República Checa, Jan Fischer, sostuvo por su parte que “Tecnomyl es una empresa muy moderna e interesante”, y resaltó que “es una empresa que está muy bien manejada”.

“Tenemos un interés general en la República Argentina…” , “y decidimos dar este primer paso comenzando desde la provincia de Tierra del Fuego”, expresó.

“De la misma forma entendemos que los negocios no están concentrados en las grandes capitales, sino que están distribuidos en las regiones y, en base a ese criterio, hemos decidido venir aquí y empezar a explorar las posibilidades de negocios con el importante apoyo que hemos tenido de las autoridades locales para que nuestro interés se convierta en acciones concretas” aseguró el ex Primer Ministro.



El embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Checa en Argentina, Karel Beran, comentó por su parte que “la República Checa fue uno de los seis países más desarrollados industrialmente a nivel mundial, y después de unas décadas de economía fuerte y producción de alta calidad tiene para ofrecer a Argentina muchas cosas. Estamos aquí para abrir una posible cooperación fructífera que creo que ambos países podrían aprovechar”.

“Quiero agradecer mucho a la gobernadora Rosana Bertone y a los Ministros porque hicieron posible esta visita” expresó Beran.

Por último, el CEO de las empresas energéticas GNCH y Céská Plynárenska SA, Ladislav Drab, dijo llevarse “una muy buena impresión, que honestamente no esperaba, estoy sobrepasado en cuanto a mi sorpresa de nivel profesionalidad y calidad”.

Sobre las probabilidades de que su empresa se presente como oferente en licitaciones para la explotación y exploración de un área petrolera, afirmó que “hay muchas posibilidades”, y agregó que “esperamos poder trabajar pronto en la provincia”.

Respecto a las tratativas, mencionó que “estamos en el proceso, como todo proceso deberá desarrollarse en el tiempo que corresponda”.

