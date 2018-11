Enfermeros marcharon para pedir ser reconocidos como profesionales

Un centenar de enfermeros se movilizó por el centro de la ciudad en reclamo de reconocimiento institucional, social y económico. Según indicaron, son los únicos profesionales licenciados de la provincia que no perciben plus por responsabilidad profesional.

Enarbolando pancartas y sin líderes ni gremios a la vista, enfermeros de la provincia se movilizaron hoy en reclamo de reconocimiento institucional, social y económico. “El estado provincial tiene que entender que nosotros somos profesionales y el reconocimiento tiene que ser válido”, expresó uno de los manifestantes a la vez que aclaró que “no es una marcha política o gremial. Los enfermeros estamos todos unidos, defendiendo nuestra profesión”.

Un centenar de enfermeros, en su mayoría mujeres, se concentraron en el Hospital Regional Ushuaia y avanzaron por calle San Martín en dirección a la casa de gobierno donde entregaron un petitorio. Los profesionales reclaman una reducción en la edad jubilatoria por insalubridad, Incentivo económico como profesionales, aumento del sueldo básico y recategorización profesional.

Según indicaron, el sueldo básico de un enfermero es de 25.000 pesos y no perciben plus por responsabilidad profesional. “Todos los licenciados del sistema de salud de la provincia tienen un reconocimiento por responsabilidad profesional, Los únicos licenciados que no tienen reconocimiento económico, son los licenciados en enfermería. Entre los enfermeros, hay licenciados, profesionales con títulos de grado y de posgrado que son olvidados y ninguneados”.

Fuente: Reporte Austral

