Enrique Vallejos ocupará el cargo de la jefatura de gabinete

El ex ministro de Coordinación de la gestión Cóccaro, Enrique Vallejos, será el nuevo jefe de gabinete y su decreto de designación se formalizará luego de la jura de Arcando. “Fue una invitación a colaborar en un momento particular y no me resultó difícil decidirme. Es por pocos días pero son importantes. El clima de transición tiene que ser el mejor y seguramente Arcando va a cumplir su labor en el más alto nivel”, dijo este lunes por la mañana en Radio Provincia.

“Tuve una comunión conceptual con Arcando cuando me convocó. Su criterio pasa por hacer las cosas bien, conforme a las reglas, tanto las reglas no escritas como las escritas, porque hay una cuestión ética no escrita en el traspaso.

Este tránsito no es menor, tiene que hacerse como corresponde, y el espíritu de Arcando es darle sentido al tránsito, ponerle todo el contenido necesario, para que el futuro gobernador tenga todos los elementos y las informaciones suficientes para encarar su gestión”, expresó.

«Por el momento estamos con los quehaceres formales, ordenando los documentos, los decretos. Hay muchas situaciones inciertas, como las renuncias o no de los funcionarios y tenemos que pasar revista de todo esto”, indicó.

La Dra. Eugenia Martinco está confirmada como Secretaria Legal y Técnica y ambos estarán en funciones una vez que asuma Arcando el gobierno. “Yo me estoy anticipando a preparar los decretos y, para que se produzca mi designación, Juan Carlos Arcando va a firmar mi decreto con la escribana general de gobierno, y luego podré refrendar los decretos posteriores”, explicó Vallejos.

El secretario de Medios también renunció, lo propio habría hecho el director provincial de Energía, pero todavía no está confirmado este último caso, aclaró Vallejos.

«Modificación a la ley que ató la dieta del gobernador a los intendentes, dijo que “por el momento no hay ninguna decisión tomada al respecto», dijo.

En caso de que no se designe un ministro en alguna cartera, recordó que «existe un decreto vigente de subrogancia de ministros, y se hace cargo quien lo sucede. Habiendo un solo ministro, ya tenemos firma para todos y el jefe de gabinete puede subrogar a todos».

«Después hay una subrogancia particular de algunos ministerios respecto de otros, pero respecto de todos los ministerios, el jefe de gabinete puede actuar como subrogante», concluyó.

