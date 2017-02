“Entre Sciurano o Stefani, prefiero a Blanco”

Con estas declaraciones por Radio Provincia, el legislador radical Pablo Blanco “juega” con la posibilidad de postularse en las elecciones legislativas de este año, por un lugar en la Cámara de Diputados. “No sé si me voy a presentar pero como como tantos dicen que yo propongo la candidatura de Stefani contra la de Sciurano, no sé”, manifestó.

“Hay un dicho que dice que el ladrón cree que son todos de su condición, entonces como algunos radicales tuvieron en su oportunidad el ejercicio de la función por el radicalismo y no apoyaron a candidatos radicales , creen que todos los radicales son iguales”, apuntó Blanco.

“Yo no saco los pies del plato, si hay un candidato que se llame Federico Sciurano, lo voy a bancar, aunque no me guste, si hay un candidato al radicalismo que se llame Juan Perez, lo voy a bancar aunque no me guste , es algo que muchos radicales no hicieron cuando Blanco era candidato por la UCR”, fustigó.

“Yo soy radical en las buenas y en las malas-remarcó- actúo siempre dentro de mi partido político y pretendo que todo hagan lo mismo, lo que pasa es que hay muchos que no hacen lo mismo y piensan que somos todos iguales y no es así”, reclamó.

“Soy afiliado a la Unión Cívica Radical porque estoy convencido del radicalismo y no porque me conviene, o porque llegué a un cargo y después me afilié”, afirmó el legislador.

“En el partido somos los viejos, pero somos los que nunca sacamos los pies del plato. Con Martínez Allende estuvimos cuando éramos 2 y cuando éramos 2000, en la derrota y en el éxito siempre estuvimos militando en el mismo lugar, hay otros que no pueden decir que lo mismo”, acusó finalmente.

