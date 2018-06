Eposto contra Roma: “Este tipo es un misógino, tiene odio por las mujeres”

El secretario de Seguridad de la Provincia, Javier Eposto, salió al cruce de las lamentables declaraciones del diputado nacional Gastón Roma y respondió a las críticas del parlamentario de Cambiemos sobre el reclamo efectuado desde el Ejecutivo al Gobierno Nacional por la merma en los subsidios al gas, al considerar que éste habla “con liviandad y desconocimiento”, respecto de la obra del gasoducto en la isla.

Tras la repercusión y el repudio generalizado que causó en toda la comunidad fueguina las desubicadas y ofensivas palabras de Roma contra la gobernadora Rosana Bertone, a quien tildó de “una hija de su madre” en una entrevista con FM del Pueblo, el funcionario provincial consideró que el proceder del diputado “fue horrible” y deslizó que no es algo fortuito, sino que obedece a “intenciones políticas”, en el marco del inicio de su campaña.

“Me da lástima Roma. Yo no involucro a Cambiemos, de hecho, él habló muy mal de Cambiemos. En relación a sus dichos, él se juntó con una persona conocida mía en Andorra (Ushuaia), a quien le comentó que la iba “a salir a destrozar a la Bertone”, afirmó Esposto en medios radiales.

En este sentido, el Secretario se refirió puntualmente a los cuestionamientos de Roma respecto de la solicitud de la Provincia a la Casa Rosada, y criticó el hecho que el parlamentario oficialista “no sepa que se está haciendo un gasoducto”.

“Dentro de poco, 4 mil familias fueguinas van a tener acceso al gas. Que un diputado nacional no sepa que se está haciendo un gasoducto, y que los $700 millones que menciona es porque el Gobierno Nacional incrementó el costo del gas y nos forzó a tener 2000 subsidios nuevos, me llama poderosamente la atención”, añadió.

Por último, Eposto habló concretamente de la grosera forma en que Roma hizo alusión a la gobernadora, y remarcó que las veces en que el diputado estuvo junto a la Jefa Provincial, se comportó “como un corderito”.

“Se acerca, la saluda, como si no pasara nada. En esas reuniones, que dice que la gobernadora lo trajo, el no opina, no habla, no aporta comentarios. Se calla la boca, se hace el simpático y se va. Si no tiene el valor de decirle algo en la cara a una mujer, que se llame a la reflexión y a silencio”, disparó el funcionario.

Y remató: “Este tipo es un misógino, tiene odio por las mujeres. Me enferma que se pare desde ese lugar, ayer se despachó diciendo barbaridades, primero de una mujer y después de la gobernadora de la provincia. Atrás de todo esto hay una intención política y sabemos de dónde viene. Es lo que tenemos y lo que nos representa, lamentablemente”.

