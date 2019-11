“Es una vergüenza que no sepan vivir en comunidad”, dijo Becerra

El secretario de Gobierno, Omar Becerra, manifestó en nombre de la Municipalidad de Ushuaia el repudio a los hechos vandálicos que personas desconocidas produjeron en la plaza San Martín, en la que se realizan trabajos para su puesta en valor y recuperación. “Es una vergüenza que no sepan vivir en comunidad, nuevamente han vandalizado un espacio público y no tienen el más mínimo respeto. Es un problema que tenemos como sociedad y no lo podemos permitir”, expresó el funcionario.

Fuerte repudio por hechos vandálicos en la plaza San Martín

“Sabemos que es un pequeño grupo, pero que están permanentemente haciendo daño. Rompieron el cerco perimetral del monumento, le provocaron daños a la figura de nuestro prócer. Y además todos los vecinos, cada uno sabe lo que nos cuesta como ciudad mejorar, mantener, poner en valor, resaltar nuestros espacios públicos, y estos hechos le provocan también un daño muy grande al erario público”, dijo Becerra.

“La verdad que nuestro Municipio va a arreglar el monumento una vez más, vamos a continuar con las obras, vamos a restaurar aquello que dañan y si lo tenemos que hacer mil veces, lo vamos a hacer. Pero es realmente una vergüenza para el conjunto de nuestra sociedad fueguina que se produzcan estos hechos y no tienen que ocurrir. Nuestro profundo repudio y el expreso pedido de cuidar todos los espacios públicos, absolutamente todos. No hay nada que justifique semejantes actos”, dijo finalmente Becerra.

