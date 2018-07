“Están las copias correspondientes de cada uno de los expedientes”, dijo Carrasco

La presidente de la comisión de seguridad Angelina Carrasco garantizó la entrega de copias de los expedientes de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad a los legisladores, a fin de que puedan analizarlos en detalle.

Por FM Del Sur indicó que los expedientes “que han sido objeto de cuestionamientos públicos están relacionados con equipamiento para reforzar las acciones de investigación y de persecución del delito de la policía provincial. Desde el primer momento que surgió este tema en las reuniones de la comisión de presupuesto, se supo en forma exacta el monto que se destinó a este equipamiento. Estamos hablando de cuatro expedientes por un total aproximado de 24 millones de pesos. No estamos hablando de fondos reservados, sino de compras enmarcadas como secretas por la finalidad que se persigue cuando se compró este equipamiento”, dijo.

“Hay aspectos esenciales que hacen a la política de seguridad de la provincia, que tienen que ser reservados respecto de los elementos con los que cuenta la policía. No pueden darse a conocer sus características, porque estaríamos vulnerando la finalidad que se persigue, que es anticiparse a la delincuencia y poder prevenirla, y en todo caso contrarrestar los delitos”, explicó.

Recordó que “la justicia dictaminó que no hay delito y el Tribunal de Cuentas dijo que no existe perjuicio fiscal, es decir que no hubo daño al erario público y se compró de forma correcta, más allá del encuadre, que tiene que ver con las características de los elementos que se compraron para la policía”.

Asimismo, aseguró que “nunca estuvo en discusión lo que se gastó en estos expedientes ni de dónde salieron los fondos”, y aclaró que “nunca me he negado a hacer copias, porque están las copias correspondientes de cada uno de los expedientes para que cada uno de los legisladores puedan estudiarlos. Esto es importante y sabemos que el Poder Legislativo tiene un rol de contralor de la gestión y tiene que tener acceso a la información. Eso no quita que se deba mantener en reserva la documentación”, concluyó.

Fuente: Sur 54

