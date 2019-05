Fallo sobre paridad: Conteo de preferencias por género

El juez Isidoro Aramburu, titular del Juzgado Electoral de la Provincia, resolvió la acción meramente declarativa de certeza presentada por las legisladoras Angelina Noelia Mariné Carrasco y Marcela Gómez respecto de la aplicación del sistema de preferencias vigentes para cubrir los cargos electivos de concejales de la ciudad de Ushuaia.

En su sentencia el magistrado resolvió establecer que en el escrutinio definitivo de los próximos comicios municipales de la ciudad de Ushuaia -16 de junio de 2019- y los sucesivos, las preferencias se computarán de manera independiente en relación a cada uno de los géneros. (Instituidas en los art. 217 y 218 de la Carta Orgánica Municipal, y el 36 y 37 de la Ordenanza Nº 2578/03).

Exhorta, además, al Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, para que sancione las reformas legislativas pertinentes, adaptando la reglamentación vigente a la pautas legales descriptas en los considerando, haciéndole saber que, hasta tanto no exista una reglamentación superadora y ampliatoria de los derechos humanos en juego, en las sucesivas elecciones se aplicará el criterio dispuesto en el párrafo anterior, el que tendrá pleno efecto desde los comicios del 16 de junio de este año.

La resolución rechaza la declaración de inconstitucionalidad del art. 219 de la Carta Orgánica Municipal planteada por las legisladoras mencionadas.

Tras el fallo, Carrasco señaló que “estamos muy conformes con este resultado -que no es más que seguir el criterio ya sentado por el STJ- porque hoy tenemos al menos un primer paso de como empezar a garantizar ese derecho, que es que las preferencias se computen por género” y enfatizó que “este es el inicio, no hay marcha atrás en relación con la paridad”.

“A partir de ahora quedará un arduo trabajo de ver cómo será la primera experiencia de aplicación de este criterio que sentó el STJ” explicó Carrasco y señaló que “con lo cual resta seguir trabajando en las ordenanzas electorales para garantizar que mayor cantidad de mujeres lleguen al concejo”.

La legisladora advirtió que “este es el primer paso y no se puede dar marcha atrás, quedo en claro que la paridad debe garantizarse y debe ser efectiva”.

“Nosotras asumimos el compromiso en el marco de la campaña que nos impulsa al Concejo Deliberante de que levantaremos todos los proyectos que fueran presentados por los movimientos de mujeres para empezar a analizar cuál es el mejor método para compatibilizar ambos sistemas, la idea es garantizar que mayor cantidad de mujeres integren el CD” anunció Carrasco.

Por otra parte, la Junta Electoral mantuvo una reunión el pasado lunes en donde resolvió que las juntas autorizarán a representantes de grupos de mujeres soliciten presenciar el recuento de preferencias para el Concejo Deliberante de Ushuaia. También podrán solicitarlo otras organizaciones sociales, aunque se hizo la salvedad de que deberán cumplir una serie de requisitos legales.

Los integrantes de la Junta también se hicieron eco del fallo sobre paridad de género en la composición del Concejo Deliberante emitido semanas atrás por el Superior Tribunal de Justicia. En ese punto se dejó sentado en acta que para que el sistema de preferencias se aplique de manera independiente en cada uno de los géneros.

