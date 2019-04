Fernández: “No hay nada más progresista que el peronismo”

La gobernadora Rosana Bertone, junto al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto participó de la charla brindada por el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Alberto Fernández, que se llevó a cabo en la sala “Niní Marshall” donde se hio hincapié en la necesidad de unidad de la la oposición, los desafíos que arrastra la coyuntura del país y el futuro de una Argentina a la que “se puede sacar adelante, sólo necesitamos organizarnos, nada más”, dijo Fernández.

Con un auditorio repleto, los dirigentes se mostraron preocupados por la situación del país, pero a la vez muy esperanzados en la posibilidad de sacarlo adelante. “El esfuerzo que tenemos que hacer hoy es el doble del que ya venimos haciendo, y eso la militancia y la gente lo entienden; para reconstruirnos necesitamos pensar en el otro” destacó Bertone. La mandataria agregó que “de alguna manera, tenemos que estar contentos, porque la unidad en Tierra del Fuego existe y la necesitamos para atenuar las medidas que se toman desde el Gobierno nacional; ni siquiera la política es suficiente si no contamos con la unidad entre nosotros. El pueblo argentino necesita la solidaridad para que podamos reconstruirnos”.

Bertone no dudó en reconocer que “gobernando también se cometen errores, no hay que tener miedo en señalarlos, pero justamente la idea es esa: gobernar teniendo en cuenta los errores para mejorarlos y los aciertos para repetirlos. Yo estoy convencida de que la unidad es la forma de que salgamos adelante”.

Por su parte, el dr. Alberto Fernández mencionó varios temas relacionados a su experiencia como Jefe de Gabinete, además expuso algunos conceptos y reflexiones que consideró fundamentales en este momento. “En la Argentina hay dos modelos de país, no tres, y hay que decidir en qué país queremos vivir. El país pensado por Macri es un país que deja afuera a 20 millones personas y el resto vive y gana bien: los bancos, las empresas energéticas y los grandes empresarios”.

“El país que nosotros queremos es distinto, es uno que integre a todos; cuando nos identificamos con los progresistas, lo hacemos no con los que estudian la pobreza, sino con quienes trabajan para solucionarla, y eso es lo que hacemos desde el peronismo. No hay nada más progresista que el peronismo” afirmó.

“Hay que unirse para terminar con este modelo de país que deja afuera a la mayoría. Gobernar un país para dejar a más de la mitad afuera no es hacer política, es hacer negocios”, sentenció Fernández. Para finalizar, agregó que “debemos volver no sólo para terminar con este ritmo de hundimiento del país generado por el Gobierno nacional, sino también para hacer mejor las cosas, teniendo en cuenta los errores cometidos para no volver a cometerlos”.

En tanto, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto expresó su deseo de que “trabajemos por la unidad” y remarcó que “la militancia es la única manera de cambiar para bien la vida de la gente. Si todos hacemos un esfuerzo es muy factible que ganemos las elecciones y por fin terminemos con estas políticas que tanto daño nos han hecho a todos. Está en manos de nosotros, los políticos, que nos unamos y fomentemos esa unidad para generar una mejor realidad social”.

Además, se mostró convencido de que “la unidad no es sólo para ganar las elecciones, sino que además sirve para sellar la resistencia ante las políticas nacionales”.

