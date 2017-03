Fin de las RUPE: Advierten que “habrá vacíos legales” y discapacitados “sin cobertura de salud”

La Secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego,Diana Roma se refirió a la preocupante situación de las pensiones RUPE, las cuales, dejarían de existir, de aprobarse el proyecto impulsado desde el Ejecutivo. Esta iniciativa, obligaría a tramitar la pensión no contributiva por discapacidad nacional y la provincia otorgaría un complemento económico. Aclaró que “habrá vacíos legales” y discapacitados “sin cobertura de salud”.

Roma detalló que la semana “recorrimos varios despachos de los legisladores sobre todo por el Proyecto de Ley que impulsa el Ejecutivo, el cual pretende que no haya más pensiones por discapacidad provinciales y que la gente con discapacidad de ahora en adelante, tramite la pensión nacional y después un complemento económico”, que otorgaría la provincia.

Roma remarcó por Radio Provincia que explicaron a los legisladores ” los perjuicios que esto llevaría. Primero por los requisitos que son mucho mas estrictos en cuanto al nivel de vulnerabilidad socioeconómica para poder acceder a la pensión nacional y en relación a la salud, porque estas pensiones vienen con un programa de salud que tiene serias limitaciones y ahora peor, porque han reducido la cantidad de medicamentos. El Vademecum pasó de tener 700 remedios a tener menos de 100″.

“Ellos argumentan que se les daría a los de Tierra del Fuego un complemento económico para llegar a los $13.000 como si todo el problema fuera el monto, pero si no tenés la RUPE (el proyecto del Ejecutivo prevé derogarlas) y no podés acceder a la pensión nacional, es muy grave por no tenés cobertura de salud”, señaló y aclaró que quienes viene recibiendo la pensión provincial, continuarían percibiéndolas.

Además destacó que “si quitan el inciso b que el de discapacidad, en la ley de RUPE, estas 1200 personas que tienen hoy esta pensión quedarían en un vacío legal” y reclamó que “han acrecentado la burocracia para cobrar las RUPE porque el otorgamiento no se vence pero sí los certificados, mas la suspensión por no hacer la supervivencia mensualmente, por lo que todo tienden a reducir el número”.

“Dijeron que se iban a tratar este y otros dos proyectos en el seno de la Comisión 5 de Salud y obtuvimos el compromiso de que cuando se trate esto, podamos participar, concluyó.

