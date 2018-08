Fondo de la Soja: Fiscales de Estado de todo el país buscan frenar el decreto

En una reunión prevista para este jueves, Fiscales de Estado de todo el país se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí se plantearán estrategias para frenar el decreto que eliminó el Fondo de la Soja. Más provincias podrían sumarse al reclamo judicial de Tucumán, Santa Cruz y Chubut .

El camino judicial contra el decreto que puso fin al Fondo Federal Solidario (FFS) que repartía las retenciones a la exportación de soja para obras en provincias y municipios será recorrida por más gobernaciones e intendencias, con una cataratas de amparos que llegarán a la Corte Suprema de Justicia para evitar que cese el envío de remesas que integraban el Presupuesto de este año.

La decisión del Gobierno nacional de cortar con el FFS de forma unilateral no sólo para 2019 sino también para lo que resta del año sigue encontrando resistencias, en medio de la discusión entre la Casa Rosada y las provincias por el ajuste 2019. En este sentido, desde Santa Cruz, el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, adelantó la presentación de un amparo. “Existen vicios en el decreto por ser de necesidad y urgencia” y “tiene argumentos incomprensibles”, advirtió el funcionario de la gobernadora Alicia Kirchner (FpV). Tanarro también sostuvo que “siempre hay que tener confianza en la Corte. Fue estricta en los decretos de necesidad y urgencia y más si el Poder Legislativo no está de receso”, según publicó el portal Tiempo Sur. Si bien la idea de Alicia Kirchner era presentarlo ayer, desde despachos judiciales confirmaron anoche a este medio que no había en mesa de entrada ningún oficio santacruceño.

La primera provincia en tomar la bandera del amparo había sido Tucumán, del peronista Juan Manzur, ni bien se conoció el decreto. La administración tucumana tiene el texto en la manga, pero esperará a lo que ocurra mañana cuando fiscales de Estado de todo el país se reúnan en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí se plantearán estrategias para frenar el decreto, ya que hay obras comprometidas con el goteo del FFS y la pelota quedó ardiendo dentro de las provincias, donde ahora deberán negociar gobernadores e intendentes quién paga el asfalto inconcluso.

Por eso, muchos distritos que se mantienen en silencio podrán accionar el botón judicial de acuerdo a lo que ocurra en la mesa del CFI. Fiscales de Estado sondeados por este medio dijeron que es “probable” que se sumen al reclamo ante la Corte para acompañar a Tucumán, Santa Cruz y Chubut (el gobernador Mariano Arcioni también optó por esa vía).

En paralelo a la reunión del CFI se realizará la cumbre de ministros de Economía PJ en la Casa de Salta, previo al encuentro con Nación para avanzar en acuerdos sobre los recortes menos dolorosos para las provincias con el objetivo de alcanzar el 1,3% de déficit que pactó el presidente Mauricio Macri pactó con el FMI. Mientras los peronistas avanzan en un esquema donde el recorte sea menor a costas de mayor recaudación de impuestos “a los sectores de mayor poder adquisitivo”, más gobernadores se despegaron de la tijera nacional. Ayer, el sanjuanino Sergio Uñac manifestó: “Estamos dispuestos a colaborar, pero no a ajustar más allá de lo razonable”.

También ayer, unos 40 intendentes bonaerenses del peronismo dispusieron en una reunión en La Plata la presentación de amparos individuales y colectivo. Lo propio harán jefes municipales santafesinos. Mientras que hoy se espera una cumbre de intendentes de todo el país en el Congreso de la Nación y en la Federación Argentina de Municipios para destrabar el bloqueo a los fondos congelados con el fin del FFS, con amparos al alcance de la mano.

Fuente: Ámbito.com

