Gallardo a delegados de ATE: “Están ocupados en denigrar y subestimar el trabajo de profesionales”

La Directora por los Pasivos en el IPAUSS, Margarita Gallardo se refirió a la denuncia realizada por delegados de ATE ante la Fiscalía de Estado por las designaciones de personal en el IPAUSS sin que se haya cumplido con los requisitos de llamado a concurso y aseguró que “ estos personajes están ocupados en denigrar, molestar, subestimar el trabajo de profesionales y la dedicación al afiliado”.

Luego de que el Fiscal de Estado declarará nulas alrededor de 40 designaciones en el IPAUSS tras la denuncia de los delegados de ATE, Gallardo fustigó: “Acá no es un circo en el que tenemos a los monitos saltando, tenemos necesidades urgentes en temas sanitarios, patologías graves de nuestros afiliados”.

“Estas cinco personas que estuvieron 90 días agitando a las masas, cinco personajes de este movimiento a los que se les ocurrió en marzo observar esto como grave pero no destacan que por ellos los expedientes estuvieron 66 días en mesa de entrada. Hay personas que tienen 65 faltas injustificadas y estamos con los sumarios pendientes, no ven que los prestadores no cobran porque esta hace cuatro meses el expediente” dijo molesta la Directora del Instituto.

Pese a esto aclaró que “tengo respeto por la figura del Fiscal de Estado quien toma un criterio por los actos administrativos, su legalidad y demás pero la administración del IPAUSS tiene derecho a designar” al tiempo que agregó que “son agentes con 15 o 17 años de antigüedad, no son ningunos improvisados pero en el IPAUSS está Dios y el Convenio Colectivo, pero si no le pagamos a la gente o se demoran los expedientes, eso no preocupa”.

En torno lo normativo explicó “ahora estamos avanzando con el dispositivo que las leyes han puesto en vigencia el 8 y 9 de enero” pero “el Convenio Colectivo de Trabajo expresa que se debe ingresar con el llamado a concurso, el Directorio llamó a concurso y se pidió tres veces o la modificación del comité evaluador”.

Fuente: Actualidad TDF

