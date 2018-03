Gallardo negó restricción de derivaciones

La presidente de la obra social estatal, Margarita Gallardo, negó esta mañana por Radio Nacional Ushuaia que se estén restringiendo las derivaciones, luego de la manifestación de ATE ayer frente a las oficinas de Río Grande.

Violeta Santander, secretaria de organización del gremio, había afirmado que los médicos convenidos con la obra social tienen la indicación de no derivar pacientes a Buenos Aires, bajo pena de que se les rescinda el contrato. “Realmente me sorprenden las declaraciones y el desconocimiento de las normas de obra social, sobre todo de un gremio que usufructuó su representación largo tiempo en el Directorio del IPAUSS”, dijo.

“Esas manifestaciones no tienen ningún fundamento verídico en cuanto a lo que está haciendo la obra social y las indicaciones que se han dado a los prestadores”, aseguró.

Explicó que “el marco prestacional es taxativo y prioriza la capacidad instalada en la provincia. Cuando excede alguna práctica, se indica alguna derivación o evacuación, cuando hay un inminente riesgo de vida. El cambio radica en la prioridad que se da a la capacidad instalada y esta no es una medida que toma Margarita Gallardo, sino que siempre estuvo vigente. Lo que pasa es que discrecionalmente, por determinadas razones de amiguismo o clientelismo, hay muchos derivados que usufructuaban las vacaciones. Lo único que se hizo fue cumplir con las normas en vigencia que hace años no se aplicaban”, sentenció.

“Si la crítica es poner orden y cuidar los aportes y contribuciones de los afiliados, estoy acá para dar todas las explicaciones y además mostrar la transparencia con que se administran los aportes y contribuciones”, desafió.

“Estamos fomentando el desarrollo de la capacidad instalada en la provincia, tanto en lo público como en lo privado, para acrecentar servicios y respetar a todos los prestadores que tienen convenio con la obra social. Hay dirigentes que transmiten confusión a los afiliados, en cuanto a que estamos restringiendo derechos, y bajo ningún concepto se los voy a aceptar, porque es todo lo contrario”, sostuvo.

Recordó que hace pocos años, “los representantes de ATE en el Directorio habían firmado una resolución donde restringían las derivaciones fuera de la provincia, en los meses de diciembre y enero, es decir el período vacacional. Nosotros no hemos restringido ni hemos limitado, todo lo contrario, hemos sumado servicios. Supongo que por ahí tendrán alguna razón de algún afiliado allegado, que todos los años se iba en enero y esta vez se le dijo que no. Si en la provincia se cuenta con la especialidad, el control médico se hace acá. No hubo un cambio en absoluto, y he sido mucho más flexible que aquella resolución que restringía las derivaciones”, aseveró.

“Simplemente se ha ordenado el tema de derivaciones, en función de un presupuesto que tenemos ajustado a los aportes y contribuciones”, señaló, y barajó una combinación de “desconocimiento y oportunidad política” de parte de ATE. “Esto me excede como responsable de la institución y toda la información necesaria está disponible”, concluyó.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.