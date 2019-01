Gorbacz: “EL CIERRE DE FÁBRICAS MUESTRA EL FRACASO DEL GOBIERNO DE MACRI”

El Jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Gorbacz Lamento el Cierre de la Empresa Textil Badisur en Rio Grande, al señalar Que “el Cierre de Fábricas y Las Pérdidas de Puestos de Trabajo hijo una tragedia provocada Por una Política Económica Nacional Que ya demostro su fracaso ”.

“Desde la provincia Venimos monitoreando La Situacion y Realizando TODAS LAS gestiones para Cuidar Cada Puesto de Trabajo de Cada fueguino, Pero el contexto nacional es dramático. El Consumo se ha desplomado y Arrastra a la industria y al comercio. No hay modelo Posible pecado Mercado interno”DeStaCo Gorbacz.

Asímismo, el Jefe de Gabinete DeStaCo Que “se ESTÁN Tomando Medidas para Contener La Situacion, Como La Baja De Impuestos Para Hacer Más Competitiva La Salida de la Producción por local el puerto provincial y asistiendo por medio del Banco de Tierra del Fuego a las Empresas e industrias fueguinas”.

Por Último señaló Que “Desde el Gobierno Estamos Haciendo un gran Esfuerzo Junto a todos los fueguinos. Solo en los planos Rojo Sol Estamos destinando cerca del 80% de Los Mismos una Los Vecinos de Río Grande, párrafo Contener La Situacion y acelerarando la Obra Pública para Generar Puestos de Trabajo. NECESITAMOS Resistir el embate of this situation Nacional Que es Crítica. Los fueguinos no nos vamos a rendir y vamos juntos una Superar this situación”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.