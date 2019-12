Gorbacz, Vázquez y Zamora imputados por la obra del Corredor del Beagle

El fiscal de Ushuaia Fernando Ballester Bidau imputó por los presuntos delitos de “daños agravados” y “daños al patrimonio arqueológico” al ex ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Luis Vázquez y al ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, en la causa iniciada por la Asociación Mane´kenk por presuntas irregularidades en la apertura de la ruta costera conocida como “Corredor del Beagle”, confirmaron fuentes judiciales a EDFM.

El titular de la Fiscalía 4 de la capital fueguina elevó el viernes un “requerimiento de instrucción” en el que solicita investigar como “hechos nuevos” a los denunciados semanas atrás por la entidad ambientalista.

El funcionario judicial señaló en su dictamen que Nancy Edith Fernández, en representación de Mane´kenk, denunció que “en el informe de impacto arqueológico del denominado “Corredor del Beagle” elaborado por la empresa Ambash, se omitió consignar cierta información de numerosos yacimientos y sitios arqueológicos que podrían coincidir con la traza de la mencionada ruta”.

el fiscal imputó en la causa a Gorbacz, Vázquez, Zamora y a miembros de la empresa Juan Gancedo (contratista de la obra) por haber participado (los funcionarios) de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y haber autorizado el plan de ejecución de obra, “pese a que las evidencias científicas avalaban que dicho informe era deficitario”, y por haber ejecutado los trabajos (Gancedo) sin los cuidados correspondientes o a sabiendas de toda esta situación.

De acuerdo al fiscal, los hechos podrían configurar los delitos de “daños agravados” y “daños a yacimientos arqueológicos” previstos “en los artículos 184 inciso 5 del Código Penal, artículos 46 y 47 de la ley 25.743, respectivamente, por ocasionar daños en tumbas, deteriorar y remover yacimientos arqueológicos que pudieron haber ocasionado su pérdida irreparable para el patrimonio cultural del Estado”.

Como medidas probatorias, el representante del Ministerio Público pidió que se realicen las ofrecidas por la parte querellante (la entidad ambientalista) entre ellas el testimonio del arqueólogo Lucas Turnes, quien cobró notoriedad porque varias veces manifestó públicamente que había alertado a las autoridades sobre las deficiencias del estudio arqueológico inicial y dijo que fue despedido por ello.

También se requirió la incorporación de la causa Nº 32996, en trámite ante el Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, donde ambientalistas ya habían efectuado una denuncia anterior contra funcionarios y la empresa contratista por el desmonte derivado de la obra y otras irregularidades.

Ballestar Bidau pidió, además, la realización de una inspección ocular en la zona con profesionales especializados.

Fuente/ El Diario del Fin del Mundo

