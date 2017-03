Gremio petrolero demandará a Camuzzi Gas del Sur por la rotura del gasoducto

El secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, anunció ayer que impulsará una demanda colectiva por “daños y perjuicios” contra la empresa distribuidora “Camuzzi Gas del Sur”, a raíz del incidente ocurrido el pasado 18 de marzo, cuando una máquina retroescavadora perforó el único gasoducto que abastece de gas a Ushuaia y generó una crisis energética que se extendió durante cuatro días en toda la zona sur de la provincia.

El dirigente cargó contra la compañía que tiene la concesión para distribuir el gas por red en el distrito, y exigió que “se hagan cargo” de las responsabilidades por lo acontecido.

“No puede ser que no hayan tenido ni siquiera un inspector controlando los trabajos y verificando la traza del gasoducto. El maquinista (que produjo la rotura del caño maestro) expuso su propia vida trabajando con planos desactualizados y la magnitud del incidente pudo hacer sido mucho peor”, señaló el gremialista.

Solorza también criticó que la empresa distribuidora “no haya estado preparada” para este tipo de contingencias, y que el gobierno provincial haya tenido que salir en su auxilio “gestionando aviones, personal especializado y maquinaria para reparar el daño”, indicó.

Incluso el representante del gremio petrolero fue crítico con “el rol que debe cumplir y no cumple” la administración provincial, a cargo de la gobernadora Rosana Bertone.

“Aquí no controla el Enargas pero tampoco la Secretaría de Energía de la provincia. ¿Qué se hizo para evitar que esto ocurriera y qué se hace para que no vuelva a suceder? El secretario de Energía (provincial, Omar Nogar) no apareció nunca mientras duró la crisis”, sostuvo el dirigente sindical.

La DPE no pudo garantizar el suministro de electricidad a toda la población de Ushuaia y durante la crisis se produjeron cortes rotativos por sectores.

Si bien los domicilios particulares nunca se quedaron sin gas, las restricciones afectaron a los establecimientos hoteleros, a las fábricas electrónicas y a los organismos públicos, incluidas las escuelas, por lo que fue necesario dictar un asueto administrativo de 48 horas.

“Suponemos que las cámaras de turismo y hotelera y gastronómica verán con buenos ojos esta demanda colectiva, ya que ellos fueron perjudicados directos. No podemos permitirnos que la gente se olvide de lo que pasó o que no conozca la gravedad de lo que pudo haber sucedido”, afirmó Solorza.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo.

