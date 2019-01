IDENTIFICACION DE SOLDADOS CAIDOS EN MALVINAS: La Provincia CUESTIONA QUE SE Politice Un asunto ESTRICTAMENTE HUMANITARIO

Mediante nota formal, el Secretario de Representación Oficial Para La Cuestión Malvinas Jorge Argüello Manifiesto a la Cancillería Argentina su “Preocupación profunda” ante el Comunicado efectuado el día 18 de enero por el pretendido e ilegítimo Gobierno de las Islas Malvinas, En Donde se Manifiesta la Posibilidad de la Realización de Un Segundo vuelo por parte de los Familiares de los soldados argentinos Enterrados en el cementerio de Darwin y la noticia de que DICHO Viaje FUE, Supuestamente, por Propuesto el Gobierno ilegítimo isleño.

Posteriormente, Argüello remarcó Que El Embajador Británico en Argentina, Mark Kent, tras mantener: reuniones con el Canciller Faurie y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sostuvo Que Efectivamente la Preparación del mencionado vuelo ha Sido producto de la Iniciativa del ilegítimo Gobierno isleño de conformity al Comunicado del 18 de enero.

En SENTIDO tal, el secretario de Estado para la Cuestión Malvinas Expreso a la Cancillería su “profunda Preocupación ante Este acto de pretendida Participación del ilegítimo Gobierno isleño En Una cuestión f Estrictamente Humanitaria con el claro propósito m Político de mostrarse Como una Tercera Parte” En que lo se refiere a la disputa de soberanía sobre Sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Seguido acto, Argüello requirió un report Que la Cancillería “si Efectivamente la concreción of this Segundo vuelo Responde una Una propuesta Isleña” solicitando oportunamente ‘se Tomen las Acciones pertinentes a: efectos de manifestar de forma Precisa y clara Que Se Trata De Una cuestión f Humanitaria’ .

Finalmente el secretario Argüello Añadío qué “las contradictorio en sí Deben abstraer de Toda Acción Que Pueda contravenir, menoscabar o impedir el Carácter humanitario of this Segundo Viaje, una Los Efectos de no consentir Acciones Que puedan Poner en peligro la s posición jurídica de la Argentina ya Efectos de salvaguardar Nuestros legitimos e irrevocables Derechos Sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.