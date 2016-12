Impuesto inmobiliario: “No nos podemos aguantar otra quita de presupuesto”, dijo Melella

El intendente de Río Grande Gustavo Melella se manifestó “muy preocupado” tras el encuentro que mantuvo junto al intendente de Ushuaia Walter Vuoto, con un grupo de legisladores encabezados por el titular de la Comisión de Presupuesto, Pablo Blanco, en el edificio de los bloques del Parlamento. Reunión, a la que también asistieron funcionarios y concejales de ambas ciudades, ante el pedido de declaración de certeza presentado por el Gobierno provincial ante el STJ, para que defina la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario. “No nos podemos aguantar otra quita de presupuesto”, aseguró.

Melella consideró positiva “la imagen de algunos concejales y legisladores al defender las autonomías municipales”. No obstante, manifestó “estar muy preocupado por la posición de otros, quienes han puesto una pared, diciendo que ya no hay ningún diálogo. Cuando la Justicia falle, empezamos a hablar, dijeron”.

“Yo tengo la sensación como que están subidos arriba de una topadora que tiene distintas palancas; una es el Gobierno , otra la mayoría de la legislatura, Justicia y órganos de control. Entonces, muevo una, y avanzo y avanzo, pasa que hacés tu trabajo pero arrasás con la gente”, comparó el mandatario comunal.

Además sostuvo por Radio Provincia, que “el Vicegobernador no puede salir en los medios y decirle a la gente que esto es para hacer las obras que los municipios no hacen, porque es mentira. Esta ley es para el financiamiento del IPAUSS y van a aumentar muchos los impuestos”.

“Tendríamos que estar preocupando por la cuestión social que está complicadísima , yo espero que esto no sea una bomba de humo para tapar el desempleo y la concesiones que están pasando en nuestra provincia, que necesita la fortaleza de todos ante medidas económicas que llevan al estancamiento”, cuestionó.

El mandatario comunal reparó en “en la gran cantidad de despidos y la precarización laboral, entonces, ¿era necesario instalar este conflicto cuando tenés un conflicto social en las puertas, por la desocupación creciente en Tierra del Fuego?-interrogó-. A mí me parece que no”.

“La misma legisladora Martínez reconoció ayer que el Gobierno no puede hacer ni una obra, porque no tiene un peso, pero la verdad no quiero ni discutir, porque tenemos una situación mucho más compleja”, dijo.

“Busquemos la forma si la provincia necesita mayores ingresos pero no ataquemos las autonomías municipales, ni instalemos un conflicto innecesario”, remarcó.

“Nosotros vamos a seguir la vía legal con toda la fuerza porque no renunciamos a creer que esto es un penal cobrado en la Justicia, y no es una presión a la Justicia como dijo Gorbacz, porque yo no presiono ni negocio pero realmente creemos que tenemos que seguir ese camino. Ayer Walter y yo nos pusimos a disposición con nuestro equipos de finanzas a para trabajar con el gobierno, pero los legisladores tenían una posición muy cerrada y definida, de que no hay diálogo”, afirmó.

Melella tampoco dudó que el próximo paso del gobierno provincial sea quedarse también con el impuesto automotor lo que “provocará un desfinanciamiento total de los municipios” y aseguró que esta no es la única provincia donde el impuesto inmobiliario permanece en la órbita muncipal, tal había sido lo expuesto por el Vicegobernador Arcando.

Por último destacó que “hay que poner un punto de equilibrio porque es muy compleja la situación. Nosotros no nos podemos aguantar otra quita de presupuesto, porque trae un condimento complejo, social e instucional, así que no vamos a bajar los brazos ni Walter, ni yo”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.