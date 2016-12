Inmobiliario: “Hay una lucha de recursos y una discusión política”, dijo Urquiza

Tras el encuentro en la Legislatura por el impuesto inmobiliario, la legisladora sostuvo que el enfrentamiento entre los municipios y el Gobierno “forma parte de la interna del FPV”.

Por solicitud de los concejales de Río Grande, los legisladores recibieron a los ediles de ambas ciudades y jefes comunales por la preocupación de la declaración de certeza que presentó el Gobierno a la Justicia Provincial para que determine la potestad del cobro del impuesto inmobiliario.

La parlamentaria por el MPF se refirió al encuentro y la posición de los jefes comunales. “Uno entiende que los intendentes estén preocupados pero la realidad es que esta ley fue sancionada el 8 de enero. Nosotros no acompañamos la sanción de la 1075 ni siquiera en general. Fue votada por el FPV y la UCR, y la UCR no votó en particular el capítulo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario”.

No obstante aseveró que “ese día, el propio bloque oficialista en la persona del legislador Furlan manifestó que esto era un acuerdo político con los intendentes. Evidentemente después no han llegado a algún acuerdo definitivo sobre el convenio que la ley dice que deben suscribir los intendentes o municipios y hoy estamos en la situación que estamos”.

También recordó que “el 16 de junio, si mal no recuerdo, llega a la Legislatura el mensaje de la gobernadora pidiendo la suspensión de este capítulo de la ley 1075 hasta tanto se definiera en cabeza de quién estaba el impuesto para evitar una doble imposición”.

Sobre la discusión entre Gobierno y Municipalidad estimó que “hay una lucha de recursos y una discusión política” porque las dos partes “son del mismo signo político” por lo tanto “forma parte de la interna del FPV” ademas “es un pase de factura” por no haber firmado el acuerdo de la 648 que “es la misma situación”.

Advirtió que de no llegar a un acuerdo político, “los bloques opositores no podemos hacer mucho desde la Legislatura. Por supuesto que uno no se calla e insiste; tratamos de aportar palabras en base a la experiencia y al conocimiento, algunos nos tienen en cuenta otros no”.

“No vamos a poder porque entre el bloque de la UCR y el MPF son 7 votos, y necesitamos 10 votos para la insistencia. Se hace difícil entonces hay que dialogar”, evaluó.

Fuente: 94diez

