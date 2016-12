IPAUSS: Bahntje y Gallardo serán los presidentes

Por decreto, la Gobernadora Rosana Bertone cumplió con la facultad del ejecutivo de designar a sus nuevos Presidentes. Desde el lunes, Margarita Gallardo se hará cargo de la Obra Social de la Provincia (OSPTF); y Rubén Bahntje hará lo propio con la Caja de Previsión Social (CPSPTF).

El primero de enero dejará de existir el Ipauss tal como se lo ha conocido, y comenzarán a funcionar por separado la caja asistencial y la caja previsional, cada una conducida por su propio presidente designado por la Gobernadora y tres vocales.

Ayer la mandataria provincial, Rosana Bertone, firmó el decreto que pone nombre a los nuevos Presidentes: Desde el lunes, Rubén Bahntje se hará cargo de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF); y Margarita Gallardo hará lo propio con la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF).

Junto ellos, en cada una de las cajas el directorio estará conformado por tres vocales: uno designado por el ejecutivo, uno que ya fue elegido por el sector activo y otro por el pasivo en las elecciones de noviembre pasado.

Banthje había señalado que el hecho de arrancar de nuevo “va a ser una buena oportunidad como punto de partida para rescatar lo bueno que ha tenido seguramente el Ipauss y corregir aquellas cuestiones que han hecho que el servicio no tenga los tiempos que tenía que tener, no ha sido lo eficiente que tenía que ser, y que la rendición de cuentas a los empleados no fue tan clara como debería haber sido. Es una buena oportunidad para arrancar de cero”.

Fuente: Actualidad TDF

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.