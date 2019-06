“La campaña hasta el 16 de junio va a ser muy violenta, pero de nosotros no van a tener respuesta”

El candidato a gobernador por FORJA, Gustavo Melella, defendió su gestión en Río Grande. “Hemos hecho mucho y lo pudimos hacer porque somos gente de gestión, porque somos muy responsables en el uso de los fondos públicos y porque administramos bien la ciudad”.

En entrevista en Radio Nacional Ushuaia, junto a su compañera de fórmula, Mónica Urquiza, recordó que “en nuestra ciudad tenemos los impuestos más baratos de la provincia, el agua más barata, el servicio de colectivos más barato y las mayores facilidades para los contribuyentes. Aquellos comerciantes que tienen dificultades producto de la crisis pagan sólo el 50%, y los taxis y remises pagan 50% de patente. Tenemos las cuentas muy ordenadas y estamos cerca de la gente, acompañando este difícil momento económico que pasan muchas familias”.

En este sentido, agregó que “está demostrado que Río Grande no mató a nadie con los impuestos. Siempre fuimos corrigiendo por debajo de la inflación y sin embargo no congelamos salarios, dimos aumentos todos los años y algunos dirigentes gremiales que hoy son candidatos del gobierno de la provincia reconocieron que dimos la mejor pauta salarial del país”.

“Hemos hecho muchísimo con fondos propios, sin endeudarnos, teniendo en contra un gobierno nacional y un gobierno provincial, y lo pudimos hacer porque somos gente de gestión, porque somos muy responsables en el uso de los fondos públicos y porque administramos bien la ciudad”, recalcó.

Consultado acerca de la marcha de la campaña electoral, Melella expresó que “hay un nivel de agresión permanente contra nosotros pero ese no es nuestro estilo de hacer política. A nosotros nunca se nos ocurriría agredir a nadie. En Ushuaia desfilan abogados atacando mi persona y yo nunca hice algo así con la gobernadora. Somos gente de paz, caminamos tranquilos por la calle. Tratamos de construir la paz social sin sembrar sospechas totalmente infundadas y sin sentido”.

“Algunos sectores que no se quieren ir van a hacer lo posible por mantenerse en el poder a cualquier costo. Persiguen al empleado público por poner un me gusta en redes sociales. Eso es violencia. Violencia también es haber endeudado a la provincia en dólares con los recursos naturales de garantía o haber recortado los salarios, las jubilaciones y las pensiones por discapacidad. Yo no salgo a contestar las agresiones. No me siento cómodo en esa situación. Tenemos una responsabilidad, nuestra gente vive demasiado mal para cargarla de actitudes negativas”, sostuvo el intendente.

Melella insistió asimismo que “la campaña hasta el 16 de junio va a ser muy violenta, pero de nosotros no van a tener respuesta. Nos han denunciado, han llenado las redes sociales de mentiras, se adjudican obras que no hicieron, gastan fortunas en medios nacionales para mancharnos, pero nosotros seguimos gestionando, seguimos escuchando a los vecinos y seguimos trabajando todos los días para resolver los problemas que tenemos que resolver”.

Por otra parte, acerca del intento del Gobierno Provincial de vincularlo con Fabiana Ríos y con Horacio Catena, el candidato a gobernador dijo que “es una estrategia comunicacional del Gobierno Provincial que no conoce otra manera de hacer campaña que engañando a la gente. Dicen también que vamos a privatizar la AREF, que vamos a bajar los planes. Todas mentiras. Nosotros no tenemos que ocultar a nadie, los que están, están y los que no están, no están”.

Finalmente, Melella afirmó que “nosotros nos reunimos con jubilados, con movimientos de desocupados, con trabajadores, con comerciantes. Vamos casa por casa. Lo que mostramos es lo que hicimos, eso habla de nosotros”.

“Parece que muchos se reactivaron ahora, empezaron con la obra pública, con la defensa de la producción y de la soberanía, luego de tres años y medio de no hacer nada. Nosotros venimos trabajando desde el primer momento, proponiendo un Estado presente, fuerte, que acompañe sobre todo a los que menos tienen y que genere todas las herramientas para que vivamos mejor, más allá del lema”, concluyó.

