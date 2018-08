La educación para Bertone: sin las titularizaciones prometidas y los docentes precarizados

La Prosecretaria de Educación Secundaria del SUTEF e integrante de la Junta de Clasificación y Disciplina Nivel Secundario en representación de la entidad sindical, Josefina García, confirmó que el anuncio de titularización de 2.400 docentes que hizo Bertone en el año 2016, nunca se cumplió.

“Le pedimos a la Gobernadora y al Ministro de Educación que firmen las titularizaciones, porque hay docentes que están totalmente precarizados, con una inestabilidad laboral muy grande, dado la baja que están ocurriendo de horas cátedras y cargo base”, indicó García y agregó, “las bajas que hay en la educación secundaria, y la reducción de las plantas funcionales, todos esos cargos y todas esas horas han sido presupuestadas el año pasado para el transcurso de este año, y ese dinero a dónde está? A dónde va? Porque el docente no es reemplazado por otro docente, ese cargo no se cubre más; evidentemente la malversación está y existe”.

La sindicalista destacó que, “vamos a hacer una presentación en estos días contra la Resolución N° 1.704/18, que la firma el Ministro de Educación Diego Romero, con la que los directivos de los colegios educativos provinciales secundarios están dando de baja a docentes que están en cumplimiento efectivo de funciones; por ejemplo, los llaman desde la Secretaría y les hacen firmar la baja en ese espacio curricular o en ese curso; la Resolución fue firmada en el reseco invernal, y lo han hecho para tenga determinadas consecuencias. Al alumno lo están dejando sin el proceso educativo correspondiente, sin el proceso de enseñanza de aprendizaje, en el mejor de los casos esas bajas son reemplazados por llamados a nuevos a concursos”.

“Esto evidencia que los alumnos no son tenidos en cuenta, los problemas que tienen los alumnos tampoco son tenidos en cuenta, y los equipos directivos están siendo cómplices de las resoluciones que firma el Ministro y muchos docenes están siendo dados de baja estando en un proceso de titularización vigente por el Decreto N° 1.881/16 que la Gobernadora, el 11 de setiembre de ese mismo año, dijo que había titularizado 2.400 docenes, y de ese Decreto todavía no titularizó ni un solo docente porque los Decretos no se firman”, remarcó Josefina García, y aclaró que, “la Junta de Clasificación y Disciplina hace su trabajo, genera los dictámenes correspondientes, y todo se frena en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legales del Ministerio de Educación, o en Asuntos Jurídicos de Gobierno que es el paso anterior a que se emitan los Decretos”.

La dirigente del SUTEF indicó que, “los docentes no tenemos la estabilidad laboral que deberíamos tener, estamos totalmente vapuleados, hay mucha incertidumbre en la docencia, hay mucho miedo de perder las fuentes laborales por todo este tipo de persecuciones que llevan adelante, y lamentablemente no tenemos la posibilidad de tener la estabilidad laboral porque la Gobernadora Bertone no firma los decretos correspondientes”.

“Es muy probable que esto sea utilizado como un anuncio de campaña en los próximos meses, reviviendo lo que sucedió hace dos años atrás”, subrayó Josefina García.

Cabe acotar que la conferencia de prensa se dio en la sede del SUTEF Río Grande, y estuvo encabezada por la Secretaria Adjunta provincial, Verónica Andino, quien estuvo acompaña además de Josefina García, por el Secretario de Organización del SUTEF Ushuaia, Alejandro Gómez, y el dirigente del SUTEF Tolhuin Daniel Mercado.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar

