La información no llegó correctamente a la provincia y Blanco viajó a buscarla

El legislador de la UCR Pablo Blanco, contó por Radio Provincia que se encuentra en Buenos Aires, junto a los legisladores Martínez Allende y Oscar Rubinos, donde tienen previstas reuniones “con los diputados y senadores del bloque Cambiemos”, y prevé permanecer “hasta el miércoles o jueves” en la ciudad de Buenos Aires, con el fin de buscar información, ya que entiende que no llegó correctamente a la provincia.

“Todo indica que va a haber un ámbito de discusión y hay que buscar documentación para analizar estos temas. Hay que ver todo el articulado del paquete de medidas y cómo van a influir en Tierra del Fuego”, dijo el radical.

“Para mí es un buen punto de partida para empezar a analizar seriamente algunas cosas, porque desde el 2009 no variaron muchas cosas”. “No hubo inversiones dentro de la planta que no tengan que ver con el régimen industrial, no hubo estabilidad en el empleo, y hay que ver quiénes fueron los reales beneficiarios de la ley de impuestos internos”, subrayó.

“La ley 19640 no está en discusión ni tampoco los aranceles, sino la alícuota de impuestos internos. Del 17% pasarían al cero y para Tierra del Fuego la diferencia sería menor porque está tributando menos del 7%”, dijo, y barajó que “en la provincia no se cuenta con la información acabada del proyecto”, por lo que se ocupará de resolver este tema junto con sus pares.

Blanco insistió en poner el foco en los beneficios empresarios: “Hay muchas cosas que llaman la atención, como las inversiones en otras provincias del país en emprendimientos que nada tienen que ver con el tema industrial, y esto con el producido del régimen de promoción de Tierra del Fuego”.

Además, hubo una reducción del precio de los productos sin que en el medio haya mediado ninguna reforma a la ley de impuestos internos ni al régimen industrial. La baja es considerable y está bien, porque el gobierno nacional pretende que los argentinos compren productos con precios adecuados a la realidad. Creo que acá hay que profundizar la cosa”, insistió.

Fuente: Sur 54

