La candidata a senadora por FORJA, Adriana Chapperón, consideró que el trabajo que tendrán los nuevos legisladores nacionales fueguinos será luchar contra “el desconocimiento general” que el resto del país tiene sobre Tierra del Fuego, lo que impide saber “cómo es la vida, la industria y qué es lo que se hace en nuestra provincia”. Y dio el ejemplo de la Ley 19640: “hay que defenderla con senadores y diputados de otras provincias a los que tenemos que explicarles qué significa la ley en términos de soberanía, empleo y desarrollo”.

La ex concejal y ex ministra de Salud dijo que el gobernador electo Gustavo Melella “me ha honrado con poder integrar una lista para el Senado de la Nación junto al Dr. Federico Runín y ojalá podamos representar a la provincia en el Congreso”.

Sobre la particularidad de que la lista irá en una “boleta corta” (sin un candidato a Presidente), Chapperón explicó que “FORJA es una concertación donde hay militantes de distintas fuerzas políticas” de manera que “la boleta corta le da al electorado la opción de elegir el candidato a presidente que más lo represente”.

“Nuestro proyecto de país es lo que Gustavo Melella plantea desde hace tiempo: un proyecto de desarrollo, producción, empleo local, con protección a las industrias y a los trabajadores”, agregó para dejar en claro que el modelo del gobierno de Cambiemos “no nos representa”.

En ese sentido, cuestionó “el destrato que ha tenido el Gobierno nacional para con Tierra del Fuego” lo que “ha aportado al desconocimiento general del resto del país respecto de cómo es la vida, la industria y qué es lo que se hace en Tierra del Fuego”.

Para Chapperón, trabajar a favor del conocimiento de lo que es la provincia “también es una tarea de los legisladores nacionales” y citó el ejemplo de la Ley 19640: “hay que defenderla con senadores y diputados de otras provincias a los que tenemos que explicarles qué significa la ley en términos de soberanía, empleo y desarrollo”.

“Y si se quieren encontrar alternativas, también hay que conocer -opinó-. Porque hablamos mucho del cambio o de la ampliación de la matriz productiva, pero es un trabajo que demanda tiempo para su desarrollo. Esto no ocurre de un día para otro. Son políticas de Estado que casualmente no es lo que caracteriza a la Argentina: si tenemos un problema en el país es el no tener políticas de Estado, porque viene un gobierno y plantea una cosa y luego viene otro y plantea lo contrario”.

Finalmente, dijo que su candidatura luego de varios años no es “una vuelta al ruedo” ya que nunca se alejó de la política. “Entendemos que siempre desde el lugar en el que estamos podemos hacer nuestro aporte”, concluyó.

