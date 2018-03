Los docentes fueguinos no comenzaron hoy las clases, luego que en Congreso de Delegados, se declarará un paro por 24 horas, en reclamo de incremento salarial y por el reajuste en las escuelas públicas de la provincia.

Florencia Villarreal del SUTEF, en diálogo con Radio Provincia, dijo que la medida de fuerza de no inicio del ciclo lectivo 2018 es “ante la falta de propuestas y de una recomposición salarial para la docencia de Tierra del Fuego” .

Tras la reunión de negociación salarial, donde el ejecutivo “no sólo no llevó propuestas, sino que ante la solicitud de una mesa de negociación urgente con propuestas concretas, ellos propusieron establecer la próxima mesa de negociación para el día 15 de marzo, dejando en evidencia que, no hay voluntad de generar un espacio de diálogo y sobre todo, de no brindar una recomposición salarial a los trabajadores de la educación fueguina, previo al comienzo de clases”.

El paro también tiene un claro y fuerte reclamo: “el tremendo ajuste que se está dando en la escuela pública fueguina y que tiene que ver con la no entrega de cargos y horas”, y “la intención de sacar espacios y turnos en las escuelas secundarias”, cargó Villareal.

“La matriz del gobierno de Bertone, es ajustar y hacer como sí se hace algo y se avanza, cuando en realidad, las cosas empeoran día a día”.

Finalmente, la dirigente gremial informó que como el SUTEF es entidad base de CTERA, los docentes que se sumen al plan de lucha nacional el día martes 6 de marzo, tendrán respaldo gremial ante el empleador y también tendrán la cobertura gremial para el Paro Internacional de Mujeres 8M .

