La provincia entregó los primeros lentes del programa de salud visual

Este viernes en las instalaciones del IPRA de la ciudad de Río Grande se hizo entrega de los primeros 400 lentes a niños y adultos del programa salud visual, que surge a través del convenio firmado entre la provincia y la Fundación primeros pasos.



Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Salud, Cintia Susñar, expresó que “esta primera entrega viene a concretar una gestión de la Gobernadora Bertone con la mirada puesta siempre en la salud pública para todos los fueguinos; no solo aquellos que no poseen obra social sino para todos aquellos que no hayan podido acceder a este servicio por las razones económicas que se viven en este último tiempo”.



“Resta una entrega de 2100 lentes de los pactados y se estará llevando a cabo en la ciudad de Ushuaia y Tolhuin en la semana entrante, como así también nuevamente en río grande ya que la demanda aquí ha sido notablemente mayor” adelantó la funcionaria.



Para finalizar la subsecretaria señaló que “estamos muy satisfechos con esta acción realizada desde la jornada de atención con un equipo maravilloso de profesionales , hasta con la entrega misma donde niños y grandes esperaban sus lentes con mucha ansiedad. La entrega consistió en el kit de lentes con sus respectivos estuches y paño de limpieza”.

